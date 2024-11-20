Депутаты озаботились высокой учебной нагрузкой на школьников

Тему подняли депутаты, которые заявили, что сегодня учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает допустимые санитарно-эпидемиологические нормы.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах», - заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо поднять вопрос целесообразности общего государственного экзамена, которые ученики сдают по итогам девятого класса. Он предложил освободить от дополнительной проверки знаний школьников, которые намерены поступать в техникумы, колледжи и училища.

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против сокращения количества уроков в российских школах. Он подчеркнул, что согласен с тем, что учебная нагрузка выросла, но качество образования значительно упало. Депутат пояснил, что, если сократить количество уроков, то в результате страна получит неграмотных специалистов.