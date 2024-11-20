20 ноября 2024, 15:29

Депутаты озаботились высокой учебной нагрузкой на школьников

РИА «Новости»
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Комитет Госдумы по просвещению проведет круглый стол с привлечением министерства просвещения, учителей, родительского сообщества и экспертов на тему чрезмерной учебной нагрузки на школьников. Такое поручение дал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба Госдумы.

Тему подняли депутаты, которые заявили, что сегодня учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает допустимые санитарно-эпидемиологические нормы.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах», - заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо поднять вопрос целесообразности общего государственного экзамена, которые ученики сдают по итогам девятого класса. Он предложил освободить от дополнительной проверки знаний школьников, которые намерены поступать в техникумы, колледжи и училища.

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против сокращения количества уроков в российских школах. Он подчеркнул, что согласен с тем, что учебная нагрузка выросла, но качество образования значительно упало. Депутат пояснил, что, если сократить количество уроков, то в результате страна получит неграмотных специалистов.

Школы Госдума РФ Депутаты Школьники
16 ноября 2024, 14:01
Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ
Медиасток.рф
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Ученик 11-го класса из Москвы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года, проходившей с 12 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института (МФТИ). За звание лучшего сражались 50 старшеклассников со всей страны.

В финал соревнований вышли полсотни лучших школьников из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Орловской, Самарской, Ростовской областей, с Кубани и других регионов. Абсолютным победителем признали ученика 11-го класса из столицы, победителями первой степени стали трое школьников - из Северной столицы, Москвы и Краснодарского края. Церемония награждения состоялась в субботу в столичном офисе VK.

«Искусственный интеллект - одно из самых востребованных направлений в IT. Мы рады выступить партнером Всероссийской олимпиады по ИИ, которая получила невероятный отклик и интерес со стороны школьников по всей стране», - отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Олимпиада стартовала еще в октябре, в этом году ее участниками стали 18 057 школьников из 89 регионов страны. В основной этап вышли 366 человек, в финале сразились 50. Победители и призеры смогут поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний.

Искусственный интеллект Школьники конкурсы
16 ноября 2024, 09:22
Володин анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов
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Парламентарии начали готовить к внесению законопроект, ограничивающий прием в школы не знающих русского языка детей иностранцев. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты планируют ввести предварительное тестирование на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Володин запустил в Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение пользователей Сети об инициативе.

Авторы законопроекта предложили случае провала теста и запрета на зачисление проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России.

Ранее депутаты призвали ужесточить для иностранцев правила аренды недвижимости. Они разработали законопроекты, обязывающие мигрантов предоставлять жилье только по договору с максимальным сроком аренды в один год. Авторы инициативы также рекомендовали наказывать арендодателей с «резиновыми квартирами».

Дети Школы Мигранты Госдума РФ
29 октября 2024, 23:27
«Хорошее подспорье». Поступающим в вузы добавят баллы за службу в армии
Unsplash
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В следующем году вступят новые правила приема в вузы. Абитуриенты, которые отслужили в армии, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении, рассказал 360.ru начальник управления по организации приема абитуриентов, доцент кафедры информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Диких.

Он рассказал, что среди нововведений - сочинения и служба в армии.

«Последние два года за участие в СВО мы тоже давали баллы - от двух баллов до примерно 10 даже в каких-то случаях, но службы в армии не было еще ни разу. Для многих ребят, кто окончил колледж и пошел в армию - это, действительно, хорошее подспорье. Спрашивают, обращаются, „а сколько мы получим?“ Мы планируем добавить шесть баллов за это», - отметил собеседник 360.ru.

В следующем году может измениться и перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Минобразования предложило сделать обязательным экзамен по русскому языку, а также нескольким профильным дисциплинам.

Статистика Вузы Студенты
23 октября 2024, 12:21
Человек с макаронами счастливее, чем без них. Зачем педагог из Химок надела на себя дуршлаг
Телеканал «360»
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В школе в Химках произошел скандал. Учительница вела урок русского языка в дуршлаге, заявив, что верит в летающего макаронного монстра, и сравнив дуршлаг с крестом и хиджабом. После этого на нее пожаловались родители. Зачем женщина так поступила, она рассказала 360.ru.

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», - отметила учительница.

Собеседница 360.ru призналась, что действительно исповедует пастафарианство, но раньше никогда не появлялась на публике в дуршлаге, потому что выступает против ношения религиозных символов. Она подчеркнула, что человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет. Реакция родителей ее сильно удивила.

«У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», - заявила женщина.

Сейчас она находится на больничном и отметила, что ничего не слышала о своем отстранении.

Одна из ее учениц сообщила 360.ru, что педагога вызывали к директору из-за недовольства родителей и что в школе вовсе не считают происходящее чем-то веселым.

Школы Химки Учителя

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