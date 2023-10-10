Цикл встреч с представителями бизнеса проведут для школьников Москвы

Читайте нас в:

«Встречи школьников с людьми из профессии необходимы, особенно если эта профессия подразумевает развитие собственного дела, руководство людьми и финансовыми потоками», - подчеркнула она.

Лукашук добавила, что, кроме встреч с бизнесменами, школьникам помогут поступить в ведущие экономические вузы. Также ребята пройдут обучение в профильных колледжах.

Лекции с предпринимателями пройдут в три этапа. В рамках первого ученики выдвинут свои идеи, на втором - разработают проекты, в финале - презентуют и защитят их.

Ранее уроки предпринимательства провели для школьников в Мытищах. Им рассказали, как открыть свое дело и стать успешным руководителем.