Цикл встреч с представителями бизнеса проведут для школьников Москвы
В столице для учеников предпринимательских классов проведут цикл встреч с ведущими представителями бизнеса. Они изучат основы этой деятельности уже в школе. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.
«Встречи школьников с людьми из профессии необходимы, особенно если эта профессия подразумевает развитие собственного дела, руководство людьми и финансовыми потоками», - подчеркнула она.
Лукашук добавила, что, кроме встреч с бизнесменами, школьникам помогут поступить в ведущие экономические вузы. Также ребята пройдут обучение в профильных колледжах.
Лекции с предпринимателями пройдут в три этапа. В рамках первого ученики выдвинут свои идеи, на втором - разработают проекты, в финале - презентуют и защитят их.
Ранее уроки предпринимательства провели для школьников в Мытищах. Им рассказали, как открыть свое дело и стать успешным руководителем.