«Цифровой диктант» проведут в Москве до 15 октября

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«Наша задача не только узнать, насколько горожане знакомы с московскими цифровыми сервисами, но и в интересной форме рассказать о некоторых проектах и технологиях, напомнить об их возможностях и показать, как они помогают в повседневной жизни», - рассказал он.

Например, москвичи ответят, где и как пользоваться бесплатным городским вайфаем и какие виды счетов можно оплатить с помощью сервиса «Мои платежи».

Тест пройдет в режиме онлайн. Вопросы рассчитаны на детей от десяти до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста от 60 лет.

Ранее всероссийская акция «Педагогический диктант» прошла в Павловском Посаде. Акцию приурочили к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского.