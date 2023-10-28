28 октября 2023, 20:34

Число пенсионеров, получающих городские услуги онлайн, выросло в 3 раза в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

За девять лет работы сервиса жители столицы старшего поколения обратились к услугам около 1,5 миллиона раз. В прошлом году было свыше 750 тысяч запросов. Чаще всего обращались горожане в возрасте 60–64 лет.

Старшее население составляет более 20% от общего числа зарегистрированных на портале mos.ru пользователей. По данным шести месяцев этого года, больше всего они проверяли свою электронную медкарту.

Свыше 17,6 миллиона раз люди старше 55 лет передавали показания счетчиков, а более 2,8 миллиона раз узнавали оценки и домашние задания своих внуков в электронном дневнике.

В числе самых востребованных услуг - получение единого платежного документа (более 2,1 миллиона обращений) и просмотр информации о проходе и питании детей в школе (свыше 680 тысяч обращений).

Кроме того, более 2,3 миллиона раз пенсионеры записались к врачам, а около 80 тысяч раз подали заявки на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Приблизительно 50 тысяч пользователей обратились за присвоением статуса предпенсионера.

Онлайн-сервисы людям старшего возраста помогают осваивать бесплатно. Этому во многом способствует проект «Московское долголетие». За пять лет его работы обучение цифровой грамотности прошли более 157 тысяч пожилых горожан. Благодаря этому они научились пользоваться цифровыми сервисами увереннее.

Ранее стало известно, что индексацию пенсий работающим пенсионерам обсудили с правительством.

Пенсионеры Госуслуги Москва 2023
27 октября 2023, 11:38
Почти 90 тысяч московских школьников побывали на «Учебном дне в музее» за год
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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За 2022-2023 учебный год на занятиях в музеях Москвы побывали более 88 тысяч школьников. Их познакомили с физикой, геометрией и иностранными языками на примере экспонатов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В проекте „Учебный день в музее“ уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1-го по 11-й класс. 115 из них доступны онлайн», - подчеркнул он.

Например, занятия проходят в Государственном музее обороны Москвы. Там изучают свойства окружностей и секторов на примере системы ПВО времен Великой Отечественной войны. В Мемориальном музее космонавтики - давление газов на примере советских и российских скафандров.

Проект запустили в Москве в 2017 году. Он позволяет школьникам лучше усваивать полученные знания и заинтересовывать их в сложных предметах.

Кроме этого, в Москве и области часто проводят тематические уроки для расширения кругозора у школьников. Например, ребятам из Солнечногорска рассказали о правилах поведения на железной дороге.

Школьники Сергей Собянин Образование Москва 2023
27 октября 2023, 11:25
Российских учителей могут освободить от проверки домашних заданий
РИА «Новости»
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Российских учителей предложили освободить от ручной проверки домашних работ. Задания могут начать проверять в автоматическом режиме, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме «ПРОФ-IT». Его процитировало РИА «Новости».

Качанов указал на важность повышения требований к качеству образования. Поэтому, по его мнению, учебные учреждения должны брать пример с типового решения Московской электронной школы.

«Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ („Московская электронная школа“). Возможно, будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», - указал Качанов.

Он подчеркнул, что первое время нововведения будут на добровольной основе. Однако в этом случае важной составляющей станет соблюдение требований качества образования.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, - это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме», - уточнил Качанов.

Он отметил, что такое решение способствует разгрузке педагогов.

Ранее российские школы и колледжи решили оснастить учебными дронами. Минпросвещения планирует поставить беспилотные летальные аппараты в 2436 школ и 190 колледжей до 2026 года.

Школы Учителя Россия Школьники
22 октября 2023, 13:08
Рособрнадзор опроверг введение изменений в модель перехода в 10-й класс
Пресс-служба министерства образования Московской области
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Рособрнадзор пока не планирует вводить изменения в существующие модели поступления в 10-й класс и колледжи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Представители Рособрнадзора назвали «частным мнением» заявление руководителя ведомства Анзора Музаева о необходимости реформировать переход школьников-девятиклассников в следующий класс и колледжи.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается», - подчеркнули в ведомстве.

Музаев о время всероссийской встречи с родителями отметил, что конкурс аттестатов уже не работает и все специалисты это понимают. Он указал на несоответствие модели поступления в колледжи современным требованиям.

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «360», что некоторые аттестации мешают школьникам полноценно учиться. Он назвал основной государственный экзамен (ОГЭ) бесполезным и заявил, что этот экзамен занимает много времени и сил, но абсолютно бесполезен при поступлении. При этом глава Рособрнадзора сообщал, что ОГЭ после девятого класса отменять не станут.

Школы Школьники
21 октября 2023, 10:42
Срок рассмотрения документов на присвоение ученых званий сократили в России
Unsplash
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Российские власти представили обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора», - констатировали в правительстве.

Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения ученых званий, сократится со 125 до 100 дней. Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами. Для получения звания профессора необходимо заявить 50 научных трудов и учебных пособий, а также иметь ученую степень доктора наук.

Ранее Минобрнауки предложило изменить статус магистратуры. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что поступающие туда студенты должны углублять знания, полученные ранее.

Вузы Правительство РФ Михаил Мишустин Образование

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