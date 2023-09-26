Царскосельскому лицею вернут статус образовательной организации

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Комиссаров подчеркнул, что в лицее подготовят молодое поколение учеников, которые после окончания поступят на государственную службу «Именно как учебное заведение, для того чтобы готовить молодежь с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», - заявил он.

Президент России уточнил, на каких площадях планируется открыть такое учебное заведение, так как сейчас в здании Царскосельского лицея расположен музей.

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что рассматривают разные варианты как исторических, так и новых зданий. Но сам проект пока находится в стадии обсуждения. Он добавил, что об инициативе доложил главе государства, чтобы заранее получить поддержку.

«Хорошо. Давайте», - ответил Путин.

В конце беседы Комиссаров пригласил президент от имени студентов и преподавателей посетить академию, чтобы ознакомиться с главными изменениями, которые произошли в вузе.

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