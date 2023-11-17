Более 2 тысяч студентов подали заявки на ИТ-стажировку в правительстве Москвы
Более двух тысяч студентов подали заявки на участие в стажировке в правительстве Москвы в рамках проекта «ИТ-город». Об этом сообщил департамент информационных технологий столицы.
В феврале 2024 года прошедшие несколько этапов отбора студенты начнут полугодовую стажировку в департаменте информационных технологий. С февраля по июль 70 человек будут работать над цифровыми проектами города.
Созданная в 2022 году программа «ИТ-город» - это шестимесячная оплачиваемая стажировка для специалистов в UX/UI-дизайне, анализе бизнеса и систем, тестировании и других. В прошлом году в ней смогли принять участие 80 студентов.
А в течение ближайших двух месяцев для школьников Москвы проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании столицы. Это позволит познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города.