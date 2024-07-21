21 июля 2024, 11:57

Благодаря пересдаче высший балл по ЕГЭ получили более 120 школьников

РИА «Новости»
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По новому порядку 4–5 июля прошла пересдача ЕГЭ. Благодаря этому результат в 100 баллов получили еще 122 школьника, рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

По новому порядку 4–5 июля прошла пересдача ЕГЭ. Благодаря этому результат в 100 баллов получили еще 122 школьника, рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по восемь)», - уточнили в ведомстве.

Максимальный балл, по данным Рособрнадзора, получили 122 школьника, пришедших на пересдачу.

Подводя итоги дней пересдачи ЕГЭ, пресс-служба ведомства отмечала, что в ней приняли участие 105 009 человек. При этом заявление подали 113,5 тысячи.

«Явка составила 94% от заявленных на пересдачу. Этот процент показывает, что участниками ЕГЭ был сделан осознанный выбор », - указали в Рособрнадзоре.

Анализ пересдач, по мнению специалистов ведомства, показал положительное влияние инициативы президента России Владимира Путина на результаты школьников.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства призвал дать выпускникам второй шанс : по выбору самого ученика предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вуз.

ЕГЭ Вузы Россия Школьники Владимир Путин
09 июля 2024, 18:14
«Никогда не согласятся». В Рособрнадзоре высказались о возможности отмены ЕГЭ
Медиасток.рф
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Выпускники школ не согласятся на отмену ЕГЭ, поскольку такая мера увеличит число экзаменов для них в несколько раз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«Вот молодые ребята - наша аудитория - они не знают, что такой старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», - заявил Музаев.

Он напомнил, что раньше, чтобы выпуститься из школы, необходимо было сдать шесть экзаменов. Еще три предстояли выпускникам для поступления в желаемый вуз, при этом требовалось лично приехать в город.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что сама выступает за отмену ЕГЭ, но понимает, что ее позицию не все поддерживают. Она призвала реформировать экзамен по замечаниям, полученным в прошедшую кампанию.

ЕГЭ
06 июля 2024, 16:24
Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады
РИА «Новости»
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Достижения российских школьников на X Европейской географической олимпиаде в Белграде в очередной раз подтвердили авторитет отечественного образования. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент страны Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. В ходе соревнований вы продемонстрировали настоящую командную сплоченность, основательные знания и добились высоких результатов. Ваши достижения вновь подтвердили большой потенциал нашей талантливой молодежи и авторитет отечественного образования», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что также заслуживают признания и благодарности неизменная поддержка родителей школьников, труд наставников и преподавателей.

Ранее Путин заявил, что в России продолжат развивать кадровые программы.

Школьники Владимир Путин
02 июля 2024, 19:11
Пятнадцать выпускников из Богородского округа получили 100 баллов по ЕГЭ
Медиасток.рф
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Подведены итоги единого государственного экзамена в Богородском округе. Во время основного периода проведения в экзаменах приняли участие 737 выпускника.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вузы или колледжи, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» - сказал Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Из них 15 выпускников показали впечатляющие результаты, набрав по 100 баллов по химии и профильной математике, литературе, русскому языку и биологии. Эти достижения принадлежат ученикам из Центров образования № 1, 2, 5, 10, 35, 45, 62 и «Богородский».

Всего в Богородском округе было выявлено 98 «золотых» медалистов и 53 «серебряных» по итогам аттестационных экзаменов и готовых оценок.

Также отметили учителей, которые подготовили школьников к получению максимального балла.

Так, Алла Николаевна Клепанова, учитель русского языка и литературы из Центра образования «Богородский», подготовила двух выпускников на 100 баллов по литературе. Мария Михайловна Леонова, учитель русского языка и литературы из Центра образования № 10, подготовила одного выпускника на 100 баллов по литературе и одного по русскому языку. Алексей Борисович Купавский, учитель математики из «Ломоносовского лицея», подготовил троих выпускников на 100 баллов по математике.

Эти результаты свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов и трудолюбии учеников в Богородском округе.

Школьники Экзамены Богородский
02 июля 2024, 18:04
«Люди видят проблему». Лантратова — о возможной отмене ЕГЭ
РИА «Новости»
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Вопрос об отмене Единого государственного экзамена поднимают на всех мероприятиях с участием родителей, учителей и самих школьников. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с 360.гu отметила, что это указывает на необходимость обсуждения инициативы депутатами.

«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», - сказала она.

Лантратова отметила, что рассматривать законопроект об отмене ЕГЭ нужно, но в первую очередь стоит внести изменения в существующий регламент организации экзамена.

«Учесть все замечания, которые получили в прошедшую экзаменационную кампанию, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», - пояснила собеседница 360.ru.

Она отметила, что уже направила выводы и предложения в Роспотребнадзор. Их также обсудят 4 июля на заседании комитета ГД по просвещению.

ЕГЭ Роспотребнадзор Депутаты Учителя Школьники Экзамены

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