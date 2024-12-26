26 декабря 2024, 08:36

Без ЕГЭ не получится. Правила поступления в вуз после колледжа могут ужесточить в России

РИА «Новости»
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Госдума может изменить правила поступления в вуз для выпускников колледжей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно рассматриваемым поправкам к закону «Об образовании», абитуриенты со средним профессиональным образованием для поступления в вузы должны будут сдавать ЕГЭ, если направления обучения не совпадают.

Соответствие программы направленности бакалавриата и специалитета направленности полученной в колледже специальности, будет устанавливать университет. Вуз также будет определять форму и перечень необходимых для поступления экзаменов.

«Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования», - написано в пояснительной записке в инициативе.

На данный момент выпускники колледжей могут поступить в вуз не сдавая единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли полученная ими специальность с той, на которую они планируют поступить в высшее учебное заведение.

Ранее в комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщили, что в 2025 году в Подмосковье отремонтируют более ста образовательных центров.

Вузы Россия
20 декабря 2024, 13:12
От колов в школах предложили отказаться
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову перестать ставить в школах единицы. Документ с описанием его инициативы оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки единица в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции», - указал парламентарий.

Милонов сослался на родителей учеников, которые считают, что преподаватели злоупотребляют выставлением колов и иногда прибегают к этой оценке за несущественные проступки. Депутат напомнил, что в советское время единица была аналогом вызова родителей в школу и знаком для серьезного внимания педагогов к школьнику. Теперь же эта отметка может становиться инструментом эмоционального воздействия.

Ранее 88% участвовавших в опросе россиян высказались в пользу возвращения оценок за поведение в школах.

Виталий Милонов Образование
12 декабря 2024, 01:08
Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей
Freepik
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С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение. Такая мера позволит защитить от хулиганов их одноклассников и учителей. Как такая оценка может влиять на процесс обучения, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлией Капалкиной.

Двойка за поведение может повлиять на дальнейшую судьбу ученика и возвести некий барьер между учителем и родителями, которые несмотря ни на что бросаются защищать своего ребенка, даже если тот буллит одноклассников или материт педагогов. По мнению Юлии Капалкиной, вводя такую оценку, нужно заставить ее работать, а не превратить в самоцель без каких-либо улучшений.

«Для чего мы это делаем и на что будет влиять эта оценка? Это может быть подспорьем для того, чтобы защитить педагога», - сказала она.

По словам Капалкиной, сейчас не хватает закона о защите чести и достоинства педагогов. Такой закон уровнял бы учителей в правах с учениками, которые не уважают педагогов и порой даже публично унижают их, в том числе и при поддержке своих родителей. Оценка за поведение может частично решить эту проблему.

«Эта оценка может служить инструментом для решения таких проблем [в школах], в которых есть проблемы с буллингом, например, с какими-то неформальными лидерами, которые дестабилизируют обстановку в школе», - объяснила учитель.

По ее словам, большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

«В конечном итоге дети понимают, что, по большому счету, им никто ничего не сделает. Они дети. Никто их не исключит. [Ведь] у нас есть закон об образовании», - подвела итог Капалкина.

Ранее в Котельниках сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете. Мать пострадавшей рассказала, что врачи выявили у ее дочери сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

Дети Школы Законы Учителя Россия Школьники Владимир Путин Образование
06 декабря 2024, 03:15
От зависимости до проблем со здоровьем. Почему гаджеты у детей потребовали отобрать
Unsplash
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме дошкольных учреждений заявил, что смартфон у ребенка — это зло. Особенно это касается тех матерей, которые суют чаду в коляску планшет с мультиками, лишь бы тот не мешал и молчал. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с детским психологом Ириной Покусаевой, стоит ли в этот вопрос вмешиваться государству или решать должны все-таки родители.

Психолог выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, так как часто родители дают их им бесконтрольно. Потом это может перерасти в зависимость, с которой придется уже бороться у специалиста.

«Опять же, для чего мы даем? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трех. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», - отметила Покусаева.

По ее словам, необходимо вести работу с родителями, причем очень серьезную. В качестве примера она привела ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

«И это правильно, потому что неадекватно, и, слава богу, все затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу», - заявила психолог.

В противном случае у детей может развиваться зависимость от гаджетов. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.

Дети Гаджеты Отношения Смартфоны Сергей Кравцов Образование
01 декабря 2024, 19:28
В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах
РИА «Новости»
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Сокращение количества уроков может значительно уменьшить нагрузку на учащихся, при этом не снижая уровень их знаний. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС.

Она отметила, что зачастую школьная программа сосредоточена исключительно на академических достижениях, не учитывая физическое и эмоциональное благополучие детей.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию», - сказала она.

По мнению Лантратовой, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая помогает развивать творческие способности и способствует социальной адаптации учащихся. Она убеждена, что школьники должны заниматься спортом и искусством.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов , которые плохо знают русский язык. После мониторинг показал, что более 58% учащихся-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка. В то же время 18% учеников испытывают трудности с русским языком или не владеют им совсем.

Дети Школы Образование

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