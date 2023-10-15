Бесплатный интенсив по работе с интеллектуальной собственностью проведут в Москве

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что такой курс будет полезен абсолютно всем - от опытных бизнесменов до начинающих предпринимателей.

«Наставники расскажут, как получить доход, распоряжаясь интеллектуальной собственностью, как ею правильно управлять, какие существуют формы договоров с авторами и контрагентами», - рассказала заммэра.

Занятия - лекции, практикумы и мастер-классы - будут проводить в онлайн- и офлайн-формате. На встрече посетители узнают об управлении интеллектуальной собственностью и законодательном регулировании. Кроме того, они смогут попробовать себя в деле: разберут типовые ситуации, учитывая полученную информацию.

Приятным итогом обучения станет удостоверение о повышении квалификации по окончанит курса. Однако важно учитывать, что прийти на лекции могут только участники МИК со средним профессиональным или высшим образованием.

На цифровой платформе i.moscow для поддержки пользователей собрали интересную информацию об интеллектуальной собственности. Она описывает все стадии развития технологического предпринимательства.

Кроме учебных материалов, для интересующихся этой тематикой доступны индивидуальные консультации, цифровой сервис для регистрации идей и разработок, а также гранты на патентование в России и за рубежом.

Московский инновационный кластер - место, где можно внедрять инновации и сотрудничать с начинающими и опытными компаниями, промышленностью, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. Частью этого мира стали уже больше 150 тысяч пользователей со всей России.

Ранее стало известно, что Москва поможет разработчикам инновационных технологий погасить проценты по кредитам.