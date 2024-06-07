07 июня 2024, 08:37

Бакалавры в российских вузах станут специалистами

Unsplash
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В России началась разработка новой системы высшего образования. Бакалавров заменят специалистами, ориентированными на запросы работодателей, сообщил РИА «Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», - сказал он.

По словам Чернышенко, изменения произойдут незаметно для студентов. Он заявил, что выданные в разные годы дипломы получат одинаковую ценность , а контрольные цифры приема в техникумах и вузах синхронизируют с потребностями регионов.

Вице-премьер добавил, что еще одним новшеством с 2025 года станет электронный диплом. Выпускники смогут выбирать, в каком формате получить документ.

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия он вступит в силу с января 2025 года.

Вузы Образование
06 июня 2024, 17:32
Легойда заявил о кризисе высшего образования во всем мире
РИА «Новости»
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Высшие учебные заведения по всему миру попали в глубокий кризис, из которого выбираются очень медленно. Если не найти силы для исправления ситуации, проблемы начнутся и в других сферах, где станут работать выпускники. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что ситуация с кризисом, с которыми столкнулись вузы, вызывает большую тревогу.

«Высшее образование зашло в определенные тупики во всем мире и выбирается очень медленно. Нам надо найти силы перестроить некоторые вещи в этой сфере, проблемы будут и в других. Но на это нужна воля», - заявил Легойда.

Собеседник 360.ru пояснил, что сегодня преподавателей высших учебных заведений заставляют писать научные работы для дальнейшей публикации. На это у них уходит большое количество времени, которое можно было бы посвятить студентам.

«Я перечитал недавно лекцию испанского философа о миссии университета. Большинство ее положений не устарели: преподавать должны люди, которые умеют заражать интересом к другим людей, а не просто занимаются научной деятельностью», - подчеркнул Легойда.

Он пояснил, что требования по критериям к преподавателям вузов надо пересмотреть, чтобы выйти из тупика, в котором оказалось высшее образование.

В ходе интервью 360.ru Владимир Легойда рассказал об отношении церкви к развитию искусственного интеллекта , а также о росте верующих среди молодежи. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от священников, которые должны принимать каждого, кто к ним обратится.

Вузы РПЦ Интервью Образование ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 16:21
Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ
РИА «Новости»
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Сдача Единого государственного экзамена в 2024 году привела к большому количеству жалоб со стороны школьников и их родителей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в комментарии 360.ru заявила, что необходимо ввести правила приема экзамена на федеральном уровне.

Она пояснила, что, кроме истории со школой в Воронеже , где детей заставили раздеваться в поисках шпаргалок, неприятная история произошла с московской выпускницей - она прошла через металлоискатель с мобильным телефоном. Техника на гаджет девочки не отреагировала, а когда школьница вернулась, чтобы сдать смартфон, ее не допустили до экзамена.

«Вчера мы отработали эту историю с главой Рособрнадзора, с министром просвещения и уже сегодня приняли решение о том что в ближайший резервный день ей дадут возможность пересдать ЕГЭ», - рассказала Лантратова.

Депутат добавила, что таких историй, которые возникли во время приема ЕГЭ по всей России достаточно много, поэтому необходимо ввести четкие рекомендации на федеральном уровне, как должен проходить экзамен.

«Нужны пошаговые рекомендации, как должен проходить досмотр детей, что до них нельзя дотрагиваться, их раздевать. Нужно настраивать металлодетекторы так, чтобы они не срабатывали на заколки, брекеты и застежки», - перечислила Лантратова.

Она добавила, что правила должны касаться не только школ, но и управляющих компаний, чтобы они не допускали ведения строительных работ во время приема ЕГЭ, чтобы внешний шум не мешал детям.

Лантратова пояснила, что введение таких методических рекомендаций вынесут заседание комитета Госдумы в ближайший понедельник, 10 июня, где с депутатами встретится глава Рособрнадзора и министр просвещения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Мусаев объявил, что со следующего года контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом передадут родительским комитетам. Такое решение приняли после скандалов с раздеванием школьников в ряде регионов.

ЕГЭ Госдума РФ Правила Школьники Экзамены
06 июня 2024, 12:34
Произошла подмена. Чернышов — об ухудшении качества школьного образования
Телеканал «360»
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Единый государственный экзамен в существующей сейчас форме нужно отменить. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума отметил: ЕГЭ не уравнивает возможности школьников.

«Ухудшилось качество школьного образования. <…> К сожалению, процесс подменился тем, что люди получают знания подготовкой к единой аттестации. Вот эта подмена произошла. Чтобы подготовиться, можно надрессировать тебя, как мышь», - поделился депутат.

Возникают неравенства. Например, появляется огромное количество репетиторов, чьи услуги не могут позволить себе семьи с небольшим доходом.

«Второе - это абсолютно разное состояние системы образования в регионах. В Москве она богатейшая, все нормально, упаковано, круто. В каком-то муниципалитете на окраине России - другие условия», - добавил он.

Чернышов также призвал давать всем учителям достойные зарплаты и возможности для реализации.

Единый госэкзамен в России могут отменить с 2025 года. Вместо него депутаты предлагают вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Депутаты Россия Школьники Образование Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 01:18
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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Единый гоэкзамен в России могут отменить уже с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя парламентскими париями, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект об отмене ЕГЭ подготовили депутаты трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена предлагается вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Результаты сданных ранее ЕГЭ будут действовать еще четыре года, вузы смогут принимать их в качестве вступительных испытаний.

«Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников», - объяснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы подчеркнули, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также они раскритиковали единый экзамен за то, что на нем работает «память школьника, а не мышление».

Ранее ЕГЭ попал в центр скандала. Выпускники одной из школ Воронежа рассказали, что их заставили раздеться для допуска на экзамен.

ЕГЭ Вузы Законы Госдума РФ Депутаты Школьники

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