Антимонопольщики нашли у «Яндекса» запрещенную рекламу

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«ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО „Яндекс“», - объявила пресс-служба.

Интернет-пользователь пожаловался антимонопольщикам на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ - рефератов, дипломных и курсовых для государственной научной аттестации. Рекламировать такие услуги в России нельзя по закону. Объявление от Work 5 выдавала поисковая система «Яндекс». Обеим компаниям пригрозили административной ответственностью.

Росбанк тоже обвинили в нарушении закона о рекламе.

RT сообщил, что он предоставил неполную информацию об условиях пользования кредитной картой.