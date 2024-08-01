АНО «Евразия» объявила о старте проекта «Евразийский лицей»

АНО «Евразия» и МПГУ подписали на форуме соглашение о сотрудничестве. За четыре дня участники прошли образовательные программы, посетили школы и вузы в Москве познакомились с выдающимися российскими педагогами. В завершении программы организаторы наградили победителей конкурса социально значимых проектов «Евразия - континент возможностей».

«Договорились продолжать работать над созданием Евразийского педсовета, делиться технологиями, методиками и развивать проекты, в том числе такие, как „Евразийский лицей“. Нам необходимо друг другу помогать, потому что у учителей очень важная миссия: воспитывать детей, которые потом станут у руля своих стран, будут ответственны за безопасность и процветание народов нашего континента Евразия», - поделилась председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы Алена Аршинова.

В рамках «Евразийского лицея» организация окажет финансовую, проектную и инфраструктурную поддержку школам в странах ЕАЭС. К примеру, планируется внедрить инновационные образовательные программы и оснастить классы самым современным оборудованием. Для педагогов предусмотрели стажировки в лучших образовательных центрах России и стипендиальную программу.

Кроме того, Евразийский педагогический совет станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей. Также АНО «Евразия» создаст ресурсные центры в разных странах постсоветского пространства.

«Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача - воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта „Евразийский лицей“», - заявил член Попечительского совета АНО «Евразия» и лидер политического блока «Победа» Илон Шор.