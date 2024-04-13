Золотую пыль нашли в извержении вулкана Эребус

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Самый южный действующий вулкан Земли - Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Вулкан Эребус регулярно выпускает в воздух столбы пара и газа. Ученые изучили эти извержения и выяснили, что струи наполнены микроскопическими частицами золота размером не более 20 микрометров. Эта золотая пыль разносится на расстоянии тысячи километров от вулкана.

Ученые подсчитали, что каждый день Эребус извергает около 80 граммов золота. По цене это примерно шесть тысяч долларов.

Вулкан Эребус - гора высотой 3794 метра. В кратере вулкана с 1972 года бурлит горячее лавовое озеро.

В марте извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии.

Власти эвакуировали жителей города Гриндавик и соседних населенных пунктов.