13 апреля 2024, 04:18

Золотую пыль нашли в извержении вулкана Эребус

РИА «Новости»
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Самый южный действующий вулкан Земли — Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Самый южный действующий вулкан Земли - Эребус, расположенный в Антарктиде, каждый день извергает золотую пыль на тысячи долларов. Об этом написало издание IFL Science.

Вулкан Эребус регулярно выпускает в воздух столбы пара и газа. Ученые изучили эти извержения и выяснили, что струи наполнены микроскопическими частицами золота размером не более 20 микрометров. Эта золотая пыль разносится на расстоянии тысячи километров от вулкана.

Ученые подсчитали, что каждый день Эребус извергает около 80 граммов золота. По цене это примерно шесть тысяч долларов.

Вулкан Эребус - гора высотой 3794 метра. В кратере вулкана с 1972 года бурлит горячее лавовое озеро.

В марте извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии.

Власти эвакуировали жителей города Гриндавик и соседних населенных пунктов.

Золото Ученые Вулканы
11 апреля 2024, 19:35
Российские ученые разработали средство для остановки крови за 15 секунд
РИА «Новости»
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Уникальное средство для остановки крови (гемостатик) «КомбоСпас» появилось в России. Его разработали ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета, сообщил ТАСС.

Гемостатик сделали на основе модификации гиалуроновой кислоты. Он поглощает воду в плазме крови и запускает реакцию свертывания.

Существующие средства останавливают кровь минимум за две с половиной минуты, а «КомбоСпас» - за 15 секунд. Препарат также обладает антисептическим эффектом. Его можно применять как в условиях стационара, так и в полевых.

Разработка российских ученых уже прошла первичные испытания. Исследователи уже подали заявку на регистрацию патента.

Ранее ученые РАН выяснили, что клетки иммунной системы снижают действие препаратов против рака.

Ученые Москва
09 апреля 2024, 21:20
Умер лауреат Нобелевской премии и первооткрыватель бозона Питер Хиггс
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Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике и профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс умер на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», - написали в некрологе.

Хиггс предсказал существование новой частицы в 1964 году. Последнюю открыли спустя 50 лет благодаря экспериментам на Большом адроном коллайдере в ЦЕРНе. За эту работу Хиггсу и его коллеге Франсуа Энглеру присудили Нобелевскую премию по физике, а саму частицу назвали в его честь.

Директор и вице-канцлер университета сэр Питер Мэтисон заявил, что Хиггс был замечательной личностью и по-настоящему одаренным ученым, «чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире». По его словам, новаторская работа профессора мотивировала тысячи ученых, а его научное наследие продолжит вдохновлять будущие поколения.

Смертность Ученые Нобелевские премии Наука
08 апреля 2024, 12:04
Ростех разработал уникальный лазерный микроскоп для ранней диагностики рака
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Не имеющий российских аналогов лазерный микроскоп представил холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Высокоточный прибор позволяет распознать онкологические заболевания на ранней стадии.

Лазерный микроскоп отличается сверхвысоким разрешением - до 0,1 нанометра по вертикали и до 100 нанометров в плоскости объекта. К примеру, у швейцарских аналогов эти показатели в 1,5 раза ниже.

«Разработанный специалистами холдинга „Швабе“ лазерный микроскоп помогает отслеживать изменения в процессе лечения онкологических заболеваний, подбирать дозировку препарата и анализировать эффективность его действия», - рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Ученые планируют провести тестирование микроскопа в космосе, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о гибели раковых клеток в условиях микрогравитации.

«Микроскоп МИМ-Н - полностью отечественный продукт. Все конструкции и технологии, в том числе программное обеспечение, разработаны и созданы у нас в стране. В настоящий момент мы уже выпустили два изделия. Одно из них применяется на нашем предприятии для отработки новых технических решений, второе установлено в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН», - отметил генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Изделие впервые представили на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в конце марта. Мероприятие прошло в московском «Экспоцентре».

Холдинг «Швабе» объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Это ядро оптической промышленности страны.

Ранее представители концерна «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех» разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. Оборудование превосходит имеющиеся на данный момент аналоги на российском рынке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования Ростех
01 апреля 2024, 02:20
Земля создаст «дыру во времени» через пять лет — геофизик
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Человечество столкнется с проблемой точного определения времени через пять лет. Об этом рассказал в своей статье для журнала Nature профессор и геофизик из Калифорнийского университета Дункан Агню.

По его словам, скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси начала расти в последние годы. Если ситуация не изменится, то для начала придется «остановить время», а потом «добавить отрицательную секунду», считает ученый.

«Это беспрецедентная ситуация и большое событие», - заявил он.

В 2020 году специалисты уже зафиксировали большое количество укороченных суток, а 19 июля скорость вращения Земли даже побила рекорд. Тогда оборот планеты вокруг оси завершился раньше на 1,4602 миллисекунды.

Профессор считает, что если Земля не «сбавит обороты», то через пять лет придется «укоротить сутки», чтобы закрыть «дыру во времени». Вопрос лишь в том, что это негативно скажется на том же программном обеспечении, так как не во всех системах можно убрать хотя бы секунду.

Ранее физик Борис Левченко успокоил россиян, развеяв миф о том, что Солнце может взорвать Землю изнутри. По его словам, между ними слишком большое расстояние, чтобы могла возникнуть ситуация перегрева земных недр.

США Планета Земля Ученые Калифорния Космос

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