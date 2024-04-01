По его словам, скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси начала расти в последние годы. Если ситуация не изменится, то для начала придется «остановить время», а потом «добавить отрицательную секунду», считает ученый.

«Это беспрецедентная ситуация и большое событие», - заявил он.

В 2020 году специалисты уже зафиксировали большое количество укороченных суток, а 19 июля скорость вращения Земли даже побила рекорд. Тогда оборот планеты вокруг оси завершился раньше на 1,4602 миллисекунды.

Профессор считает, что если Земля не «сбавит обороты», то через пять лет придется «укоротить сутки», чтобы закрыть «дыру во времени». Вопрос лишь в том, что это негативно скажется на том же программном обеспечении, так как не во всех системах можно убрать хотя бы секунду.

Ранее физик Борис Левченко успокоил россиян, развеяв миф о том, что Солнце может взорвать Землю изнутри. По его словам, между ними слишком большое расстояние, чтобы могла возникнуть ситуация перегрева земных недр.