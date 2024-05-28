28 мая 2024, 16:12

Завершился новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса

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Новый набор в отряд космонавтов подошел к концу. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В ближайшее время Эльчин Вахидов, Александр Жеребцов, Владимир Ворожко и Анастасия Бурчуладзе приступят к двухлетней общекосмической подготовке.

«По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию „космонавт-испытатель“», - рассказали в госкорпорации.

Четвертый отбор в отряд космонавтов проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Всего поступило 296 заявлений от претендентов, среди них - 80 женщин.

Ранее в Роскосмосе сообщили об отстыковке российского грузового корабля «Прогресс МС-25» от МКС. Несгораемые части аппарата должны были «приводниться» в несудоходном районе Тихого океана.

Космонавты Роскосмос Женщины Мужчины
28 мая 2024, 10:42
РАН продолжит уделять внимание безопасности России — Медведев
РИА «Новости»
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Без участия Российской академии наук страна не смогла бы пройти сложнейший период истории. Важно повышать статус и расширять возможности для науки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на общем собрании Российской академии наук. Прямую трансляцию запустила пресс-служба учреждения.

«Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, выработки и экспертизы ключевых решений государства», - сказал он.

Зампред Совбеза рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности России. Он призвал вовлечь РАН в процесс принятия государственных решений. Для этого руководство академии уже включили в состав Совбеза.

Медведев заявил, что Россию окружили и попытались создать некомфортные условия для развития науки. Он уверен, что ученые преодолеют ограничения и добьются лучших результатов. Зампред Совбеза призвал обеспечить безусловное лидерство страны в научной сфере, принять меры для повышения статуса РАН и расширения ее возможностей.

РАН присоединилась к изучению новых подходов к военным конфликтам будущего, заявлял глава РАН Геннадий Красников. Оборонная подпрограмма рассчитана на срок до 2030 года.

Дмитрий Медведев Ученые Наука
27 мая 2024, 09:46
Назван неожиданный способ предотвратить рак
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Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает количество случаев рака полости рта и горла у мужчин. Об этом сообщила британская веб-служба новостей в сфере медицины и здравоохранения MedicalXpress.

Вакцину создали для предотвращения рака шейки матки у женщин, но новые данные показали, что она полезна и для мужчин.

Исследователи изучили данные о 3,4 миллиона человек одного возраста, половина из которых вакцинировалась. У женщин уменьшился риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки, а у мужчин - риск любого онкологического заболевания, связанного с ВПЧ. Это и рак полости рта и горла, который вдвое чаще встречается именно у них, и рак ануса и полового члена.

ВПЧ - распространенный вирус, передающийся половым путем. Чаще всего инфекция проходит бессимптомно и исчезает без лечения, однако у части зараженных развиваются онкозаболевания.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком.

Болезни Мужчины Рак Вирусы человека
25 мая 2024, 03:14
Плохая шутка или путь к бессмертию? Научный стартап анонсировал пересадку головы
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Стартап Brainbridge опубликовал анимационное видео с технологией пересадкой головы. В компании уверяют, что такие операции позволят людям жить сотни лет, а проводить их можно будет уже в ближайшем будущем. Об этом написало Daily Mail.

Авторы ролика заявили, что при использовании роботизированной хирургии и искусственного интеллекта такие операции можно будет проводить уже через восемь лет.

По мнению ученых, голову смогут пересаживать телу донора с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей. Это позволит продлить жизни людей, так как ресурс работы мозга рассчитан на сотни лет. А операция трансплантации позволит телу оставаться молодым.

В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, скептически отнеслись к идее такой операции. По их словам, этот ролик - «плохая шутка» или «научная фантастика». А его единственная цель - привлечь финансирование от богатых людей, мечтающих стать бессмертными.

Ранее академик Федичев рассказал, как люди смогут обрести бессмертие.

Искусственный интеллект Видео Ученые Работа Медицина Технологии Фантастика
18 мая 2024, 10:25
Препарат для борьбы с деменцией разработали в США
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Специалисты из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии разработали метод, с помощью которого можно отсрочить возникновение деменции при болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщил научный журнал Nature Neuroscience.

По мнению ученых, новый препарат также сможет лечить гидроцефалию. Лекарство улучшает лимфодренаж и очищает мозг от накапливающегося в нем клеточного мусора: дефектных белков и отработанных и отмерших клеток.

Препарат усиливает выработку белка под названием Piezo1, который расширяет лимфатические сосуды, благоприятно влияя на дренаж лимфы. Эффективность нового лекарства подтвердили лабораторные эксперименты на мышах.

Ранее российские ученые создали специальную повязку для лечения хронических ран. Разработка улучшает насыщение поврежденных тканей кислородом и помогает улучшать регенерацию тканей.

США Болезни Лекарства Ученые Калифорния

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