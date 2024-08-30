30 августа 2024, 01:28

Японский офицер сознался в заражении местности брюшнотифозными бактериями

РИА «Новости»
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Японские военные использовали в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году биологическое оружие. Они заражали реки брюшнотифозными бактериями. Признание старшего унтер-офицера, казначея отряда № 731 Хаяси Кадзуо рассекретила ФСБ, сообщило РИА «Новости».

«Во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника», - рассказал он на допросе.

По словам офицера, брюшнотифозные бактерии распространили в ночь на 29, 30 и 31 августа. Хаяси сообщил, что заражение произвели через воды рек Харуха и Хорустен. Военные выбрали участки местности, где по их прогнозам могли расположиться подразделения Красной армии.

Ранее американские биолаборатории обнаружили на Украине. Ученые исследовали возбудителей лептоспироза, конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

СССР Япония История Биолаборатории Наука
15 августа 2024, 03:26
В домашних раковинах обнаружили возбудителей «болезни легионеров»
РИА «Новости»
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Ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что на кранах и в сливах умывальников обитают сотни типов микроорганизмов. Среди них возбудители пневмонии и легионеллеза. Результаты исследования опубликовал журнал Science of the Total Environment.

Специалисты взяли 18 проб в больничных умывальниках и 22 в домашних, чтобы проверить, какие микробы в них обитают. Они выяснили, что биопленки во всех типах раковин содержали сложные и разнообразные микробные сообщества. В смывах обнаружили до 250 различных типов микроорганизмов, в том числе патогенных - возбудителей пневмонии, разного рода инфекций и «болезни легионеров».

«Legionella была единственным родом [микроорганизмов], который значительно различался между типами зданий, с более высоким относительным обилием в жилых помещениях», - заявили авторы научной статьи.

Такую разницу объяснили тем, что в больницах строго соблюдали нормы гигиенической обработки и следили за качеством воды. В жилых домах раковины обрабатывали реже.

Вспышка «болезни легионеров» произошла в 2023 году в Польше. От нее скончались не менее восьми человек.

Больницы Болезни Ученые Медицина Наука
09 августа 2024, 16:45
В России создали передающий информацию частицами света процессор
pxhere.com
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Сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, который сможет обработать информацию в сотни раз быстрее нейросетей, начнется в августе и завершится до конца года. Об этом сообщил РИА «Новости» участник проекта, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

«Проект реализуется в соответствии с графиком, и в данный момент мы находимся на стадии корпусной сборки экспериментального образца фотонного процессора. Все основные элементы уже изготовлены, и в этом месяце мы приступаем к работе», - отметил Скиданов.

Он добавил, что в экспериментальном образце используют более компактный диодный лазер, он улучшит характеристики.

Демонстрационный образец процессора разработали специалисты Самарского университета имени Королева в рамках научной программы при поддержке госкорпорации «Росатом». Его работа основана на новой фотонной компонентной базе, где информация передается частицами света, а не электронами, как в традиционных вычислительных системах.

По проекту, производительность этой машины должна достичь рекордных 10 в 21 степени операций в секунду. Специализированный процессор уже сейчас способен распознавать огромные объемы данных в видеопотоках.

Ранее власти Подмосковья сообщили о планах запустить в регионе импортозамещающее производство лаков, инвестор планирует потратить на проект 50 миллионов рублей.

Искусственный интеллект Наука
05 августа 2024, 16:06
Россиянам назвали нормы потребления сахара и соли
pxhere.com
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении добавленного сахара, соли, жиров и транс-жиров. Рекомендации представили в рамках проекта «Здоровое питание».

Эксперты, ссылаясь на научные исследования и рекомендации ВОЗ, сообщили, что избыток сахара, жиров и соли в рационе может быть смертельно опасен.

Количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 10% от общей калорийности. При среднем показателе в 2000 килокалорий, максимальная рекомендуемая норма сахара составляет 12 чайных ложек в сутки (менее 50 граммов). Превышение этой нормы может привести к лишнему весу, диабету, кариесу и другим неинфекционным заболеваниям.

Доля калорий, получаемых из жиров, должна составлять не более 30% от общего калорийного рациона. Общее количество жиров не должно превышать 65 граммов в день. Их избыточное потребление может привести к ожирению, нарушениям функции печени и обмена веществ, а также к развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Трансжиры следует полностью исключить из рациона, так как их употребление даже в малых количествах может стать причиной смерти.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление соли до менее пяти граммов в день. Избыточное потребление соли может привести к гипертонии, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала , почему не стоит есть гематоген.

Еда Диеты
05 августа 2024, 09:58
Результаты испытаний американского препарата для защиты от ВИЧ назвали впечатляющими
Freepik
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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences разработала препарат ленакапавир, который защищает от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев. Испытания подтвердили его эффективность, заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Он назвал препарат «грандиозным успехом» и рассказал о его особенностях. По его словам, ленакапавир вводят внутримышечно, в то время как другие лекарства выпускались только в форме таблеток. Покровский добавил, что ВИЧ не заразилась ни одна из 2134 женщин, которым вкололи препарат.

Специалист предположил, что такую высокую эффективность ленакапавир показал благодаря тому, что его выпустили в форме инъекций, а не таблеток, о ежедневном приеме которых можно забыть.

«Там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», - заключил он.

Он также указал на главный недостаток препарата - его стоимость. Годовой курс обойдется пациенту примерно в 40 тысяч долларов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подробно рассказал о ВИЧ и СПИДе. Он напомнил, что ВИЧ-инфекция в организме человека может существовать годами и десятилетиями.

США Болезни Лекарства ВИЧ Медицина

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