22 февраля 2024, 00:59

Японские ученые назвали цвет сетки для окон, который лучше других отпугивает насекомых

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Японские ученые выяснили, что красная сетка эффективнее всего защищает от насекомых. При этом размер ячеек на полотне не имеет значение. Об этом сообщило издание Itcrumbs.ru.

Насекомые настороженно реагируют на красный цвет, так как многие их виды имеют чувствительные к свету рецепторы, реагирующие на определенную длину световых волн. Также насекомые обладают фоторецепторами rhabdoms, благодаря которым могут различать предметы в ультрафиолетовом диапазоне.

Длина волны красного цвета - примерно 630-700 нанометров. Этот диапазон не очень привлекательный для многих жуков, бабочек, мух и прочих беспозвоночных членистоногих животных. Такое явление связывают с тем, что многие растения испускают ультрафиолетовое свечение для заманивания насекомых-опылителей.

Из этого следует, что красная сетка хорошо работает против насекомых. Они видят в этом цвете хуже, чем в других диапазонах.

Ранее журнал Science Advances опубликовал исследование сингапурских и китайских ученых Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ. Их данные показали, что глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные территории. В будущем они снова повторятся.

Исследования Япония Ученые Животные
20 февраля 2024, 16:02
Ученые объяснили появление «кровавого» льда в Приморье
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Российские специалисты нашли в районе Морской биологической станции «Восток» в Приморье лед и снег, окрашенные в красный цвет. Необычный природный феномен возник из-за зоопланктона. Об этом сообщил Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН в публикации на своем сайте.

Ученые проанализировали «кровавый» снег и выяснили, что в нем находятся десятки тысяч рачков родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.

«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов», - указали специалисты.

Они рассказали, что ученые почти каждый год сталкиваются с примером окрашивания льда в разные оттенки. Причиной изменения цвета чаще всего являются водоросли. Благодаря им снег и лед могут приобретать коричневый или зеленый оттенки.

Ранее биолог Роман Опарин предупредил, что бактерии могут размножаться во влажной среде даже на поверхности мыла, поэтому его следует хранить в сухом месте и периодически менять. Специалист также напомнил, что для борьбы с бактериями и вирусами можно использовать антисептик.

Природа Приморье Ученые
18 февраля 2024, 08:06
Ученые забили тревогу из-за разрушительного вторжения саранчи
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Глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные земли по всему миру, они снова повторятся. Об этом заявили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ. Их исследование опубликовал журнал Science Advances.

Специалисты уточнили, что рост средней температуры и увеличение осадков способствует развитию вредителей. Ареал саранчи расширился от Африки на Индию и Марокко.

Также насекомые стали появляться в тех точках планеты, где раньше климат был другим. Такие нашествия угрожают продовольственной безопасности, подчеркнули ученые.

По данным исследователей, пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон странам Ближнего Востока и Южной Азии. Рой вредителей из 80 миллионов особей за день может погубить урожай, которого хватит для пропитания 35 тысяч человек.

Минувшим летом саранча напала на Россию. В июне полчища вредителей атаковали Краснодарский край, в августе их заметили в Астраханской области.

Африка Сельское хозяйство Ученые Азия
18 февраля 2024, 02:46
Ученые объяснили, почему трупы астронавтов нельзя выбрасывать в космос
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Умерших астронавтов нельзя выбрасывать в открытый космос, так как тело мумифицируется и может нанести повреждения спутникам или шаттлам, врезаясь в них как астероид. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США, свою работу они опубликовали на портале Livescience.

Главный инженер института Джимми Ву объяснил, что в космосе из-за низкого давления любая жидкость с поверхности тела превратится в газ. Оставшаяся жидкость замерзнет. Тело затвердеет и при любом столкновении со спутником или кораблем оно может повредить корпус.

Тело также может представлять опасность для планет и астероидов. Попав на поверхность планеты, оно спровоцирует биологическое загрязнение космического объекта. Человеческие останки со временем превратятся в пыль, уверен ученый, но на это уйдет много лет.

Китай 3 февраля вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. В ходе работы аппарата специалисты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Космические спутники Ученые Космос
15 февраля 2024, 05:24
Ученые обнаружили странную находку на дне Мариинской впадины
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Исследователи океана сделали неожиданную находку в самой глубокой точке Земли. На глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины они нашли бутылку из-под пива. Об этом сообщила ученый-океанограф Доун Райт в соцсети Х.

По ее словам, находка вызвала тревогу ученых.

«Что мы увидели, когда впервые коснулись дна, на глубине более 10 900 метров в Бездне Челленджера? Бутылку пива! Еще одно подтверждение того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане», - заявила исследовательница.

В январе 2022 года США вылили в прибрежные воды Лос-Анджелеса 26 миллионов литров нечистот из-за масштабной аварии на канализационной магистрали. А на пляжах индийского города Мумбаи погибли черепахи, наглотавшись пластиковых отходов. В Шри-Ланке пожар контейнеровозе рядом с Коломбо привел к тому, что в воду попали миллионы полиэтиленовых гранул, а проглотившие их рыбы погибали.

Ученые Экология

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