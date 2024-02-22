Японские ученые назвали цвет сетки для окон, который лучше других отпугивает насекомых

Насекомые настороженно реагируют на красный цвет, так как многие их виды имеют чувствительные к свету рецепторы, реагирующие на определенную длину световых волн. Также насекомые обладают фоторецепторами rhabdoms, благодаря которым могут различать предметы в ультрафиолетовом диапазоне.

Длина волны красного цвета - примерно 630-700 нанометров. Этот диапазон не очень привлекательный для многих жуков, бабочек, мух и прочих беспозвоночных членистоногих животных. Такое явление связывают с тем, что многие растения испускают ультрафиолетовое свечение для заманивания насекомых-опылителей.

Из этого следует, что красная сетка хорошо работает против насекомых. Они видят в этом цвете хуже, чем в других диапазонах.

Ранее журнал Science Advances опубликовал исследование сингапурских и китайских ученых Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ. Их данные показали, что глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные территории. В будущем они снова повторятся.