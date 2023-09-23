Японские ученые научили ИИ переводить кудахтанье кур

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В материале сказано, что исследованием руководил профессор учреждения Адриан Дэвид Чеок. Специальный переводчик создали благодаря технологии под названием «Глубокий эмоциональный анализ». Техника подразумевает идентификацию птичьих эмоций посредством анализа их звуковых паттернов.

В результате эксперимента ученые выяснили, что разработанная на основе ИИ система может распознать разные эмоциональные состояния куриц. Среди них есть голод, страх, удовлетворенность, восторг, стресс и злость. Исследователи протестировали примерно 80 куриц и петухов. Также над проектом трудились зоопсихологи и ветеринары.

«Если мы будем знать, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир», - заявил Чеок в беседе с журналистами.

Ранее американские ученые доказали, что слоны являются единственными после людей млекопитающими, которые пользуются именами в общении. Исследователи изучили голосовое взаимодействие животных друг с другом и выявили, что некоторые сигналы были уникальными для конкретных особей.