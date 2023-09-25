Японские ученые нашли уникальное свойство кофе

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Ученые в течение месяца кормили ТГ стареющих подопытных мышей, после чего запустили их в водный лабиринт Морриса. Он представляет собой бассейн небольшого размера со скрытой платформой под водой. В итоге получавшие тригонеллин мыши нашли спасительный островок быстрее, чем обычные особи.

После анализа гиппокампа (область в мозге, отвечающая за кратковременную память - прим. ред.) у лабораторных грызунов исследователи выяснили, что ТГ сильно повлиял на сигнальные пути животных, которые связаны с формированием нервной системы, высвобождением и воспалением нейротрансмиттеров. Благодаря веществу в организме мышей ускорилась передача дофамина, серотонина и норадреналина. Эти гормоны предотвращают когнитивные нарушения при старении.

Ранее ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати выяснили, что младенцы могут оставлять в теле матери клетки, которые помогают выносить следующего ребенка. Благодаря этому открытию можно найти новые методы профилактики осложнений при беременности.