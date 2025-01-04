Вторая за сутки вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце

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Первую за 4 января вспышку продолжительностью 24 минуты зафиксировали в 01:41 по московскому времени ученые Института прикладной геофизики имени академика Федорова. Она произошла в группе пятен 3947.

Днем выявили вторую вспышку. По словам Богачева, взрывная активность сосредоточена в области на востоке Солнца в его северном полушарии.

«Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», - сказал он.

Астроном добавил, что пока нельзя спрогнозировать, когда завершится текущий всплеск активности на небесном светиле. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Явления такого класса могут провоцировать сильные геомагнитные бури и нарушение радиосвязи.