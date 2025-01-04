Вторая за сутки вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце
За сутки на Солнце произошли уже три вспышки высшего рентгеновского класса X. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Первую за 4 января вспышку продолжительностью 24 минуты зафиксировали в 01:41 по московскому времени ученые Института прикладной геофизики имени академика Федорова. Она произошла в группе пятен 3947.
Днем выявили вторую вспышку. По словам Богачева, взрывная активность сосредоточена в области на востоке Солнца в его северном полушарии.
«Максимум излучения наблюдался в 15:48 по московскому времени», - сказал он.
Астроном добавил, что пока нельзя спрогнозировать, когда завершится текущий всплеск активности на небесном светиле. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Явления такого класса могут провоцировать сильные геомагнитные бури и нарушение радиосвязи.