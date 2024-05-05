Вторая за день мощная вспышка случилась на Солнце
Вторая примерно за шесть часов мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Взрыв случился в том же участке Солнца, что и прошлый. Ученые отметили, что выброс массы почти исключен - объект не мог накопить вещество повторно за такой короткий промежуток времени. Геомагнитные последствия будут понятны не раньше 8 мая.
Накануне, 4 мая, на Солнце зарегистрировали пять мощных вспышек. Наиболее мощная из них спровоцировала нарушение коротковолновой радиосвязи. Предполагалось, что вспышки могут привести к магнитным бурям на Земле.
По словам кардиолога Ярослава Ашихмина , пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья можно, если снизить физическую нагрузку и придерживаться здорового образа жизни. Не стоит пить алкоголь и изменять привычную схему приема лекарств.