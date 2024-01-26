Валуны с магнитными аномалиями нашли на Луне

«Международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Мюнстерского университета впервые обнаружила на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, которые покрыты пылью и, предположительно, обладают уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии», - передали в University of Munster.

Как уточнили исследователи, пылью с особыми отражающими свойствами покрыто мало камней на Луне. Вопрос, могут ли горные породы обладать магнитными свойствами - вообще никогда не исследовался. Поэтому новое открытие очень важно для ученых, обнаруженные валуны «прольют свет на историю Луны и ее магнитного ядра». Пылевая оболочка каменей обладает уникальными фотометрическими свойствами.

«Изучение горных пород на поверхности Луны важно для понимания процессов формирования и изменения лунной коры», - сообщили в «Журнале геофизических исследований - Планеты».

Лунные породы, лежащие на поверхности, отметили ученые, можно изучить, сняв их с помощью орбитальной камеры и проанализировав форму и отражательную способность. То, что обнаружили вблизи магнитной аномалии Райнер Гамма, еще раз подчеркивает, что в этом регионе Луны много неизученных процессов.

Ранее Россия и Китай собрались вместе построить Лунную станцию , чтобы осваивать спутник и помогать другим странам высаживать там людей. В проекте будут участвовать Роскосмос и Китайское национальное космическое управление. Затем к нему смогут присоединиться другие международные партнеры.