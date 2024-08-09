В России создали передающий информацию частицами света процессор

«Проект реализуется в соответствии с графиком, и в данный момент мы находимся на стадии корпусной сборки экспериментального образца фотонного процессора. Все основные элементы уже изготовлены, и в этом месяце мы приступаем к работе», - отметил Скиданов.

Он добавил, что в экспериментальном образце используют более компактный диодный лазер, он улучшит характеристики.

Демонстрационный образец процессора разработали специалисты Самарского университета имени Королева в рамках научной программы при поддержке госкорпорации «Росатом». Его работа основана на новой фотонной компонентной базе, где информация передается частицами света, а не электронами, как в традиционных вычислительных системах.

По проекту, производительность этой машины должна достичь рекордных 10 в 21 степени операций в секунду. Специализированный процессор уже сейчас способен распознавать огромные объемы данных в видеопотоках.

Ранее власти Подмосковья сообщили о планах запустить в регионе импортозамещающее производство лаков, инвестор планирует потратить на проект 50 миллионов рублей.