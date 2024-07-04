В Роскосмосе раскрыли правду о полете американцев на Луну

«В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции», - отметил он.

Глава Роскосмоса отметил, что отечественная Академия наук провела экспертизу этого грунта и он оказался именно с Луны. Таким образом, американцы действительно были на спутнике Земли, резюмировал Борисов.

Первый полет на Луну произвели в 1969 году на космическом корабле «Аполлон-11». Астронавты совершили посадку в Море Спокойствия на Луне, а затем вышли на ее поверхность. Там они оставались более 21 часа.

Ранее Борисов заявил, что к 2030 году Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну.

В ближайшие годы к естественному спутнику Земли отправят автоматические посадочные аппараты.