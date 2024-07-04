04 июля 2024, 03:58

В Роскосмосе раскрыли правду о полете американцев на Луну

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В Роскосмосе подтвердили, что астронавты США высаживались на Луне. Об этом глава корпорации Юрий Борисов заявил на «Правительственном часе» в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

«В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции», - отметил он.

Глава Роскосмоса отметил, что отечественная Академия наук провела экспертизу этого грунта и он оказался именно с Луны. Таким образом, американцы действительно были на спутнике Земли, резюмировал Борисов.

Первый полет на Луну произвели в 1969 году на космическом корабле «Аполлон-11». Астронавты совершили посадку в Море Спокойствия на Луне, а затем вышли на ее поверхность. Там они оставались более 21 часа.

Ранее Борисов заявил, что к 2030 году Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну.

В ближайшие годы к естественному спутнику Земли отправят автоматические посадочные аппараты.

США Луна Роскосмос
03 июля 2024, 23:39
Чудовище с головой в форме сиденья унитаза нашли в Намибии
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Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника. Его череп напоминает форму сиденья унитаза, указали в исследовании для журнала Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах около 280 миллионов лет назад», - отметили в материале.

Существо обитало в болотах и было значительно крупнее человека. Ученые предположили, что в экосистеме болот оно было высшим хищником.

Один из авторов научной работы Джейсон Пардо заявил, что благодаря плоской голове в форме сиденья унитаза хищник мог открывать рот и всасывать добычу. Вся передняя часть его рта состояла из гигантских зубов.

Ранее необычную находку обнаружили у берегов Антарктиды. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями.

Исследования Ученые
30 июня 2024, 18:20
Крупный астероид пролетел мимо Земли минувшей ночью
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Прошлой ночью Земля успешно разминулась с потенциально опасным астероидом 2024 МК. Об этом сообщили представители Института прикладной математики имени Келдыша РАН в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что астероид 2024 МК является крупным небесным телом и входит в группы Аполлона. Он разминулся с Землей на расстоянии примерно 300 тысяч километров.

За пролетом астероида специалисты наблюдали с помощью телескопов сети.

В последнее время ученые открывают все больше новых и опасных астероидов. Однако, по словам кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, количество небесных тел не увеличилось, а просто улучшилось качество оптических телескопов.

Планета Земля Космос
30 июня 2024, 17:56
Ученые обнаружили центр выживания в мозге человека
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Специалисты Калифорнийского технологического института нашли в мозге человека центр выживания. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS Biology.

Гипоталамус отвечает за регулирование температуры тела, сна и голода. Этот отдел мозга возбуждает симпатическую нервную систему в ответ на стресс, за счет чего мышцы готовятся к повышенной активности.

В рамках исследований ученые выяснили, что изменения активности гипоталамуса связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Ранее исследователи научились предсказывать развитие деменции с помощью магнитно-резонансной томографии и нейросети. Ученые собираются продолжить исследования на крупной группе добровольцев.

Исследования Ученые
25 июня 2024, 11:57
Грунт с обратной стороны Луны впервые доставили на Землю
Global Look Press
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На севере Китая приземлился зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта из кратера Аполлон на обратной стороне Луны. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил ученых с успешным завершением миссии, сообщил телеканал CGTN.

Космический аппарат опустился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. «Чанъэ-6» запустили 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, и через месяц он достиг поверхности спутника. Зонд прилунился в кратере Аполлон в бассейне Южный полюс - Эйткен. Китайские ученые заявляли, что выбрали место исходя из исследовательской ценности и возможности дистанционно управлять аппаратом.

«Все образцы, взятые ранее, - с лицевой стороны нашего естественного спутника, а „Чанъэ-6“ удалось взять пробы с обратной стороны, поэтому эта миссия имеет колоссальное значение», - заявил журналистам зампред комитета по космическим перевозкам Международной астронавтической федерации Ян Юйгуан.

Китай и Россия решили построить Международную научную лунную станцию. Российский президент Владимир Путин ратифицировал соглашение между странами.

Луна Космос Китай Наука

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