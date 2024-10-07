В NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией

«В следующем году или около того, я не могу сказать точной даты», - сказал он.

Глава NASA напомнил, что перекрестные полеты происходят, потому что РФ и США управляют на Международной космической станции: российская секция отвечает за движение, американская - за электричество. По словам Нельсона, поэтому там нужны оба экипажа.

Российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг 28 сентября отправились к МКС на корабле Crew Dragon. Ракета-носитель Falcon-9 вывела корабль с мыса Канаверал.

Изначально в миссию Crew-9 входило четыре человека, но их число пришлось сократить, чтобы вернуть на Землю экипаж Starliner с Барри Уилмором и Сунитой Уильямс.