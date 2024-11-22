В хлорированной воде обнаружили новое вещество

США и многие другие страны перешли на очистку воды хлорамином около 30 лет назад, считая этот метод более безопасным, чем обработку гипохлоритом натрия и другими соединениями хлора. Исследуя побочные продукты хлорирования питьевой воды, ученые нашли в ней хлоронитридамиды. Доцент Джулиан Фейри сообщил, что это очень стабильные молекулы с низким молекулярным весом.

«Их очень непросто обнаружить в воде, и для нас было невероятно сложно выявить их и доказать, что найденные нами соединения действительно обладали той структурой, которую мы предсказали», - сказал ученый.

Так как прежде хлоронитридамиды не удавалось «поймать», специалистам неизвестно, как именно они влияют на здоровье человека. Теперь им предстоит оценить потенциальную токсичность этих молекул.

В Москве станции очистки воды полностью отказались от использования хлора в 2015 году. Однако специалисты посоветовали не пить прямо из крана.