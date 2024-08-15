В домашних раковинах обнаружили возбудителей «болезни легионеров»

Специалисты взяли 18 проб в больничных умывальниках и 22 в домашних, чтобы проверить, какие микробы в них обитают. Они выяснили, что биопленки во всех типах раковин содержали сложные и разнообразные микробные сообщества. В смывах обнаружили до 250 различных типов микроорганизмов, в том числе патогенных - возбудителей пневмонии, разного рода инфекций и «болезни легионеров».

«Legionella была единственным родом [микроорганизмов], который значительно различался между типами зданий, с более высоким относительным обилием в жилых помещениях», - заявили авторы научной статьи.

Такую разницу объяснили тем, что в больницах строго соблюдали нормы гигиенической обработки и следили за качеством воды. В жилых домах раковины обрабатывали реже.

Вспышка «болезни легионеров» произошла в 2023 году в Польше. От нее скончались не менее восьми человек.