Утечка теплоносителя произошла на МКС
Утечку теплоносителя из внешнего контура радиатора зафиксировали на модуле «Наука» российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«На модуле „Наука“ российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который доставили на станцию в 2012 году», - уточнили в сообщении По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля «Наука» функционирует в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу МКС и станции из-за утечки теплоносителя на «Науке» ничего не угрожает, добавили в Роскосмосе.
В августе госкорпорация отправила к спутнику Земли станцию «Луна-25». Она должна была достичь Южного полюса Луны, но потерпела крушение. Согласно предварительным результатам расследования срыва миссии, «Луна-25» вышла из строя из-за неполадок в работе блока измерения угловых скоростей и бортового комплекса управления.