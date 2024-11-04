04 ноября 2024, 22:56

Умрут все? Землян предупредили о страшных последствиях долголетия

Freepik
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Увеличение продолжительности жизни может негативно сказаться на планете. Об этом помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил на симпозиуме «Создавая будущее». Его процитировал сайт aif.ru.

По его словам, увеличение продолжительности жизни неизбежно приведет к проблеме, связанной с нехваткой пищи. Если попытаться ее решить неаккуратными способами, то под угрозой окажется природа.

В качестве примера Патрушев привел сорт пшеницы ВНИИСБ-50, который показывает высокую урожайность. По мнению политика, массовое использование таких сортов может истощить почву, ведь растения забирают из нее полезные вещества.

Патрушев считает, что перед тем, как серьезно продлевать жизнь человеку, сначала нужно продумать способы, как прокормить растущее население без ущерба для планеты.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высказался о гипотезе, согласно которой на Земле до появления человека существовали разумные существа.

Природа Планета Земля
29 октября 2024, 09:52
«Люди коротко живут». Человечество предупредили о риске рака из-за вспышек в космосе
Global Look Press
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Вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли, но это космическое явление — редкость. Об этом в беседе с 360.ru рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Любая радиация способствует раку. Любое облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. Это же известно», - отметил специалист.

По его словам, подобным образом на организм влияет рентгеновский аппарат. Вспышки на Солнце происходят часто, для сверхновых звезд - это редкое явление, добавил ученый.

«На Солнце - часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые - крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», - подчеркнул Сурдин.

В скором времени ситуация не ухудшится, считает он.

«Она всегда была и будет такая, как сейчас. Звезды не меняются. Это люди коротко живут, а звезды одно и то же повторяют тысячами лет», - заключил астроном.

Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла ранее заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье , разрушив электросеть по всей Земле и оставив людей без света и гаджетов.

Рак Космос
23 октября 2024, 05:06
Ученые вычислили дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана
Unsplash
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Уральские ученые по годичным кольцам полуископаемых деревьев Ямала выяснили, что крупнейшее за 10 тысяч лет извержение вулкана Кикай на Японских островах произошло в 5279 году до нашей эры. Результаты исследования опубликовал журнал Dendrochronologia.

Специалисты Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН сопоставили следы вулканических извержений в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды с состоянием годичных колец. Они нашли в древесине большое количество аномалий, которые произошли в 5281 году до нашей эры и последующие пять лет. Ученые пришли к выводу, что в 5279 году до нашей эры случилось разрушительное сейсмособытие.

«Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», - сообщил соавтор исследования Рашит Хантемиров.

Минувшим летом на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Он не извергался на протяжении двух лет.

Урал Ученые Вулканы Наука
21 октября 2024, 19:22
Неопознанные объекты заметили возле спутника Intelsat
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Около вышедшего из строя спутника Intelsat-33e обнаружили 20 неопознанных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

По расчетам, данные объекты появились 19 октября 2024 года. Сейчас возле переставшего выходить на связь аппарата Intelsat находятся спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402», «Экспресс-АМ6» и «Электро-Л».

«Специалисты собирают координатную информацию для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов», - отметили в госкорпорации.

Выявленные объекты планируют включить в расчеты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки. Переставший работать спутник связи транслировал сигнал в страны Европы, Африки, Азии и Австралии.

В сентябре космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг отправились в составе миссии Crew-9 к Международной космической станции. На орбиту корабль вывела ракета-носитель Falcon-9.

Роскосмос Космические спутники
14 октября 2024, 03:49
«Люди об этом не знают». Ученые нашли следы инопланетян
Unsplash
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Поддерживаемая Оксфордом программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen обнаружила доказательства существования инопланетян. Британский режиссер-документалист Саймон Холланд анонсировал публикацию сенсационных материалов, сообщила газета Daily Mail.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум , и люди об этом не знают», - сказал он.

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра в 4,2 светового года от Земли. Астрономы впервые засекли его в апреле 2019 года, но приняли за радиоволновое загрязнение.

Холланд сообщил, что полученный сигнал очень слабый. Несмотря на это, он назвал сделанное Breakthrough Listen открытие доказательством существования нечеловеческого технологического следа. Режиссер объявил, что менее чем через месяц опубликует подтверждение этой гипотезы.

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне давно живут среди людей. По его мнению, земляне просто не научились их распознавать.

Фильмы NASA Космос

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