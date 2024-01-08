ULA запустила ракету Vulcan с коммерческим грузом к Луне

Ракету с коммерческим грузом на борту отправили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, достигнет естественного спутника Земли 23 февраля. Предполагается, что аппарат приземлится в районе Sinus Viscositatis - «Заливе вязкости».

Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя, которая больше не будет зависеть от российских двигателей. Vulcan должна заменить Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, которые использовали двигатели РД-180. Компания ULA вплотную подошла к первому запуску ракеты весной 2023 года, но запуски были безуспешными. Сейчас на кону стоит «космическое будущее» United Launch Alliance.

Vulcan достигает в высоту 62 метра и состоит из двух ступеней. Тяга устройства может быть увеличена с помощью шести навесных твердотопливных ракетных ускорителей. Среди частных грузов, которые отправили на спутник, - мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Их включение в миссию вызвало критику со стороны народа навахо, утверждающих, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство, писало ранее издание Space.com. Но мнение индейского народа учитывать не стали.

Ранее японский посадочный модуль SLIM вышел на переходную орбиту на пути к Луне. Аппарат для исследования естественного спутника Земли запустили на борту ракеты-носителя H-IIA № 47 из Космического центра Танегасима. Установленный на модуле аппарат предназначен для изучения содержания металлов в лунном грунте.