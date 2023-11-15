Ученый смоделировал последствия удара по шахтам с ядерным оружием в США

Ученый решил выяснить, что произойдет, если межконтинентальные баллистические ракеты, которые призваны служить мишенями для вражеского ядерного оружия, когда-нибудь атакуют. По его мнению, такое развитие событий вполне вероятно, ведь во время холодной войны ложная тревога об атаке противника срабатывала несколько раз. Армия США избрала тактику «запуска по предупреждению», на которую противник непременно ответит.

Для уничтожения ракетной шахты, по подсчетам Себастьяна Филиппа, достаточно взорвать рядом с ней одну или две ядерные боеголовки мощностью 100 тысяч тонн тротила. Гигантские огненные шары истребят все вокруг и создадут ударные волны, способные разрушить ракеты в их пусковых трубах. Через 10 минут появятся радиоактивные грибовидные облака.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра все население прилегающих территорий США и наиболее населенных районов Канады, а также северных штатов Мексики окажется под угрозой смертельных осадков - всего более 300 миллионов человек», - сказал исследователь.

Атака на шахты в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в окружающих регионах и загрязнила плодородные сельскохозяйственные угодья на долгие годы. Себастьян Филипп заявил, что такие удары уничтожат 90% населения США.

Республиканец Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в провоцировании ядерной угрозы. Он заявил, что его необдуманная внешняя политика приведет к глобальному конфликту.