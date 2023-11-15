15 ноября 2023, 08:40

Ученый смоделировал последствия удара по шахтам с ядерным оружием в США

Unsplash
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Удар по шахтам с ядерным оружием на территории пяти штатов США унесет жизни 90% американцев. Сотрудник Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал катастрофу и ее последствия. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific American.

Ученый решил выяснить, что произойдет, если межконтинентальные баллистические ракеты, которые призваны служить мишенями для вражеского ядерного оружия, когда-нибудь атакуют. По его мнению, такое развитие событий вполне вероятно, ведь во время холодной войны ложная тревога об атаке противника срабатывала несколько раз. Армия США избрала тактику «запуска по предупреждению», на которую противник непременно ответит.

Для уничтожения ракетной шахты, по подсчетам Себастьяна Филиппа, достаточно взорвать рядом с ней одну или две ядерные боеголовки мощностью 100 тысяч тонн тротила. Гигантские огненные шары истребят все вокруг и создадут ударные волны, способные разрушить ракеты в их пусковых трубах. Через 10 минут появятся радиоактивные грибовидные облака.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра все население прилегающих территорий США и наиболее населенных районов Канады, а также северных штатов Мексики окажется под угрозой смертельных осадков - всего более 300 миллионов человек», - сказал исследователь.

Атака на шахты в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в окружающих регионах и загрязнила плодородные сельскохозяйственные угодья на долгие годы. Себастьян Филипп заявил, что такие удары уничтожат 90% населения США.

Республиканец Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в провоцировании ядерной угрозы. Он заявил, что его необдуманная внешняя политика приведет к глобальному конфликту.

Ядерное оружие США Ученые Экология Наука
14 ноября 2023, 04:23
Названа группа крови, с которой женщины чаще рожают гениев
Unsplash
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Группа крови матери может влиять на умственные способности будущего ребенка. Такой вывод сделали медики из Стэнфордского университета, сообщило издание Planet Today.

Ученые отметили, что у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Чаще всего они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.

Матери со второй группой крови становятся родителями изобретателей, программистов. Родители с третьей группой крови производят на свет высокочувствительных и творческих людей. Матери с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.

Ученые отметили, что генетические факторы составляют только 70% влияния на умственные способности ребенка.

Зарубежные ученые провели исследование , в рамках которого установили, что добрые поступки укрепляют здоровье. В эксперименте приняли участие свыше 1000 человек среднего возраста.

Дети Наука
12 ноября 2023, 18:37
Тайные комнаты нашли под Большим сфинксом в Египте
Википедия
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Ученые пытаются найти тайный «зал знаний», который, предположительно, может находиться под лапами Большого сфинкса в Египте. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исследователи допустили, что под сфинксом могут быть скрыты тайные помещения, в которых хранятся величайшие достижения египетской культуры - так называемый «зал знаний».

В начале ХХ века медиум и целитель из Кентукки Эдгар Кейси предположил, что в подземелье находится наследие жителей затонувшей Атлантиды. Арабские путешественники в своих записках также рассказывали о подземных ходах, которые ведут от трех пирамид к большому хранилищу, расположенному между лап сфинкса.

В 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз выяснил, что отверстие на голове сфинкса использовали для крепления некоего головного убора, а отверстие на спине приводит в небольшую пустую камеру.

Японские ученые из Университета Васэда в 1989 году обнаружили под левой лапой сфинкса небольшой тоннель. В ходе сейсмологического сканирования, проведенного американским геофизиком Томасом Добецки, выяснилось, что ход ведет к запечатанным камерам.

Власти Египта остановили дальнейшие исследования, запретив ученым проводить раскопки в зоне памятника.

Ранее стало известно, что Большой сфинкс в Гизе был создан объединенными силами человека и природы. К такому выводу пришел ученый Лейф Ристроф.

Египет Ученые
12 ноября 2023, 02:44
Ученые зафиксировали увеличение среднего размера полового члена по всему миру
Freepik
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За последние три десятка лет средний размер полового члена в эрегированном состоянии увеличился на три сантиметра. К такому выводу пришли исследователи из Стенфордского университета, проанализировав 75 научных работ на эту тему с 1992 по 2021 годы. О результатах исследования сообщила Pravda.

По данным ученых, эта тенденция наблюдается по всему миру и не зависит от рассовой принадлежности испытуемых. В ходе работы исследователи изучили информацию о 55 761 мужчине, которая содержалась в научных публикациях.

Исследование показало среднюю длину мужского полового органа в трех состояниях: вялое, растянутое и эрекционное. Она составила 8,7/12,93/13,93 сантиметра соответственно. Ученые пришли к выводу, что за последние 29 лет третий показатель увеличился на три сантиметра или на 24%, хотя первые два не изменились.

Впрочем, такая тенденция не вызывает восторга у авторов исследования. Они предполагают, что изменения могут быть связаны с более ранним наступлением полового созревания, малоподвижным образом жизни, ожирением и воздействием гормонально-деструктивных веществ. А также допускают, что из-за роста размера пениса у мужчин ухудшилось качество спермы.

Ранее ученые назвали оптимальный размер мужского полового члена.

Ученые Мужчины Секс
08 ноября 2023, 03:35
Физик объяснил, почему сильнейшую магнитную бурю не смогли предсказать
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Сильнейшая магнитная буря, вызвавшая северное сияние в южных регионах, стала сюрпризом не только для жителей этих областей, но и для ученых. Об этом в интервью газете «АиФ» рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По словам Богачева, ученые не смогли предсказать магнитную бурю, потому что выбросы солнечной плазмы значительно ускорились по дороге к Земле.

«То есть мы измеряем их скорость у Солнца и прикидываем, когда они до нас дойдут, а они вдруг разгоняются по дороге и приходят раньше. Что-то из этой серии произошло позавчера», - признался ученый.

Физик уточнил, что современные научные модели позволяют предсказывать примерно три из четырех магнитных бурь. В ближайшем будущем наука сможет достоверно предсказывать девять из 10 бурь, предположил ученый.

Вечером в воскресенье, 5 октября, жители южных областей России могли наблюдать странное явление, напоминающее северное сияние.

Вечернее небо озарило красное свечение. По словам ученых, этот эффект возник из-за сильнейшей магнитной бури за последние 20 лет. Эксперты ожидали ее 8 ноября, но она произошла на три дня раньше.

Ученые Магнитные бури Солнце

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