07 декабря 2024, 11:01

Ученый оценил вероятность полного таяния льда в Арктике

РИА «Новости»
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В сентябре 2027 года с вероятностью 3% может наступить день, когда в Северном ледовитом океане не будет льда. Однако о полном его таянии в Арктике речи не идет, сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Ученые Гетеборгского университета ранее представили исследование, по которому есть риск полного таяния ледяного покрова в Арктике до 2030 года в связи с изменением погодных условий.

«Они сделали модельную оценку, но сейчас нет речи о том, что Арктика может растаять. Но есть гипотетическое построение, что с вероятностью в 3% в один из дней в сентябре 2027 года в Арктике практически не будет льда», - сказал Кокорин.

Ученый напомнил, что Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата в 2022 году сообщал, что для 2030 годов такую вероятность оценили в 5%.

Ранее ученый Мария Ананичева посоветовала морально подготовиться к полному исчезновению льда в Арктике.

Ученые Арктика Глобальное потепление
22 ноября 2024, 04:23
В хлорированной воде обнаружили новое вещество
РИА «Новости»
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Очистка воды с помощью хлорамина может быть токсичной. Ученые из США и Швейцарии выяснили, что при обработке этим веществом образовываются потенциально вредные хлоронитридамиды, сообщила пресс-служба Университета штата Арканзас.

США и многие другие страны перешли на очистку воды хлорамином около 30 лет назад, считая этот метод более безопасным, чем обработку гипохлоритом натрия и другими соединениями хлора. Исследуя побочные продукты хлорирования питьевой воды, ученые нашли в ней хлоронитридамиды. Доцент Джулиан Фейри сообщил, что это очень стабильные молекулы с низким молекулярным весом.

«Их очень непросто обнаружить в воде, и для нас было невероятно сложно выявить их и доказать, что найденные нами соединения действительно обладали той структурой, которую мы предсказали», - сказал ученый.

Так как прежде хлоронитридамиды не удавалось «поймать», специалистам неизвестно, как именно они влияют на здоровье человека. Теперь им предстоит оценить потенциальную токсичность этих молекул.

В Москве станции очистки воды полностью отказались от использования хлора в 2015 году. Однако специалисты посоветовали не пить прямо из крана.

Болезни Ученые Наука
17 ноября 2024, 22:02
Американские ученые впервые оцифровали мозг мухи
Freepik
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Ученые из Принстонского университета создали первую цифровую муху-дрозофилу. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который имеет возможность воспроизведения. Цифровой образ мозга мухи может стать основой для разработки искусственного интеллекта нового поколения.

Работа над проектом началась в 2016 году. После многих лет усилий ученые получили расшифровку структуры связей в нервной системе мозга взрослой дрозофилы, которая состоит из 139 500 нейронов и 54,5 миллиона синапсов. Прорывное открытие стало возможно благодаря международной команде специалистов, использованию уникального оборудования и многолетним исследованиям.

Мозг дрозофилы включает нейроны, отвечающие за движение вперед, назад, резкие повороты и полную остановку.

Ранее сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный назвал виды деятельности, которые полностью перейдут под выполнение нейросетью. В их числе - водители и курьеры.

США Искусственный интеллект Ученые Нейросети
08 ноября 2024, 19:51
Чернобыльские лягушки научились противостоять радиации
Freepik
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Испанские ученые из Университета Овьедо выяснили, что живущие в Чернобыльской зоне отчуждения лягушки стали невосприимчивы к высоким уровням радиации. Исследование опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Биологи изучили влияние радиации на возраст и скорость старения восточных квакш (Hyla orientalis). Это стало ключевым аспектом для оценки эффектов воздействия ионизирующего излучения, которое может отражать накопление повреждений на протяжении всей жизни животного.

Анализ более 200 самцов квакш показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на их возрасте и скорости старения. Уровни гормона кортикостерона также были одинаковыми у лягушек, обитавших в местах с высоким уровнем радиации, и их сородичей из других районов.

Ученые сделали вывод, что средний уровень радиации в Чернобыльской зоне не способен негативно повлиять на организмы лягушек.

Ранее Польшу предупредили , что радиоактивные вещества от горящего в Чернобыльской зоне отчуждения леса могут всего за 24 часа долететь до территории страны.

Чернобыль Радиация Ученые
07 ноября 2024, 03:40
Серия магнитных бурь накроет Землю
РИА «Новости»
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На Солнце возобновилась активность, последствия которой почувствуют обитатели Земли. Магнитные бури произойдут 7 ноября, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

После спада солнечной активности 6 ноября произошла первая за неделю вспышка. Максимальное излучение астрофизики зарегистрировали в 16:40 по центру солнечного диска. Взрыв оказался недостаточно мощным для того, чтобы выбросить большое количество вещества. Однако, по словам специалистов лаборатории, он стал первой ласточкой, потому что активность светила постепенно нарастает.

«С некоторой вероятностью завтра могут быть зарегистрированы первые слабые магнитные бури. А дальше будем ждать, что будет. <…> Ближайшие дни на Солнце может быть „интересно“», - сообщили ученые.

Из-за мощной вспышки и выброса плазмы на Солнце в начале октября Землю накрыла магнитная буря. Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние.

Ученые Космос Магнитные бури Наука Астрономия

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