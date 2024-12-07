Ученый оценил вероятность полного таяния льда в Арктике
В сентябре 2027 года с вероятностью 3% может наступить день, когда в Северном ледовитом океане не будет льда. Однако о полном его таянии в Арктике речи не идет, сообщил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ученые Гетеборгского университета ранее представили исследование, по которому есть риск полного таяния ледяного покрова в Арктике до 2030 года в связи с изменением погодных условий.
«Они сделали модельную оценку, но сейчас нет речи о том, что Арктика может растаять. Но есть гипотетическое построение, что с вероятностью в 3% в один из дней в сентябре 2027 года в Арктике практически не будет льда», - сказал Кокорин.
Ученый напомнил, что Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата в 2022 году сообщал, что для 2030 годов такую вероятность оценили в 5%.
Ранее ученый Мария Ананичева посоветовала морально подготовиться к полному исчезновению льда в Арктике.