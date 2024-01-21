Ученые заявили, что на Земле может появиться новый континент

По мнению ученых, Индийская плита движется в сторону Евразийской со скоростью один-два миллиметра в год. За миллионы лет взаимодействие двух плит привело к образованию Гималайских гор.

Исследователи Стэнфордского университета предположили, что Индийская плита, сталкиваясь с Евразийской, раскалывается на два слоя толщиной по 100 километров. Верхний образует Тибетскую возвышенность, а нижняя погружается в мантию. Это расслоение может вызывать повышенный риск землетрясений на стыке двух плит.

Осенью 2023 года ученые из Новой Зеландии составили геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. До этого они изучили дно в юго-западной части Тихого океана. По мнению исследователей, территория затонувшего континента составляла около пяти миллионов квадратных километров. Зеландия была частью суперматерика Гондвана, в который входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.