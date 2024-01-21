21 января 2024, 03:00

Ученые заявили, что на Земле может появиться новый континент

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Индийская континентальная плита может расколоться на две части. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Их исследование опубликовал журнал Science.

По мнению ученых, Индийская плита движется в сторону Евразийской со скоростью один-два миллиметра в год. За миллионы лет взаимодействие двух плит привело к образованию Гималайских гор.

Исследователи Стэнфордского университета предположили, что Индийская плита, сталкиваясь с Евразийской, раскалывается на два слоя толщиной по 100 километров. Верхний образует Тибетскую возвышенность, а нижняя погружается в мантию. Это расслоение может вызывать повышенный риск землетрясений на стыке двух плит.

Осенью 2023 года ученые из Новой Зеландии составили геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. До этого они изучили дно в юго-западной части Тихого океана. По мнению исследователей, территория затонувшего континента составляла около пяти миллионов квадратных километров. Зеландия была частью суперматерика Гондвана, в который входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Исследования Индия Землетрясения Ученые
20 января 2024, 03:32
Разговор растений засняли на видео в Японии
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Японские биологи провели удивительный эксперимент. С помощью видеосъемки они смогли зафиксировать, как растения могут предупреждать о так называемой атаке со стороны насекомых, сообщило издание Nature Communications.

Для проведения эксперимента биологи специально организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух из бутылки с гусеничным пиршеством. После этого поедаемые листья помидоров стали посылать сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и ответил с помощью биолюминсценции.

Этот сорняк часто встречается на обочинах дорог и железнодорожных путях. В данном случае его генетически модифицировали, чтобы он светился при получении определенного химического сигнала.

В Китае ранее открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму.

Проект запустили в провинции Сычуань.

Перед началом съемки ученые положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые для гусениц являются вкусным лакомством. После этого подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили емкость с другим растением - Arabidopsis thaliana.

Видео Япония Ученые
17 января 2024, 04:11
Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии
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Археологи обнаружили в джунглях Амазонии разветвленную сеть древних затерянных городов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Сеть городов и дорог обнаружили с помощью технологии LIDAR, которая позволила выявить сложные структуры, свидетельствующие о существовании в этом регионе неизвестной цивилизации. Ученые смогли создать подробные трехмерные карты земной поверхности, причем даже в районах с густой растительностью.

Возраст поселений и дорог оценили в 1500-3000 лет. Ученые пока не выяснили, куда ушли их жители, но предположили, что они могли переселиться из-за извержений.

Во время исследования обнаружили более 6000 приподнятых земельных площадок на территории площадью 300 квадратных километров. Их окружали сельскохозяйственные поля, оборудованные дренажными каналами. Это говорит о развитом управлении водными и земельными ресурсами.

При этом ученые выявили еще и сеть прямых дорог, протянувшихся на расстояние до 25 километров. Кроме того, имелись и такие оборонительные сооружения, как рвы. Вероятно, в регионе существовали конфликты между различными группами населения.

Ранее ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий.

Археология Ученые Наука Эквадор
16 января 2024, 14:24
Роскосмос показал первый снимок со второго спутника «Арктика-М»
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Запущенный с космодрома «Байконур» в середине декабря 2023 года второй спутник «Арктика-М» вышел на рабочую орбиту и прислал первый снимок Земли. Полученный кадр опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве подчеркнули, что спутник находится на высоте около 1400 километров от поверхности Земли, но в ходе оборота по орбите может удаляться на расстояние до почти 39 тысяч километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Первый спутник «Арктика-М» запустили в космос в феврале 2021 года. Теперь оба космических аппарата станут работать попеременно, сменяя друг друга на рабочих участках орбит. Их задача - следить за гидрометеорологической обстановкой в северных территориях России и арктического региона.

Гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М», разработали в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках. Это первые спутники, которые занимаются исследованием обстановки арктического региона.

Кроме данных о погоде, аппараты собирают сигналы бедствия судов и самолетов для передачи их службам спасения, а также следят за обстановкой в околоземном пространстве космоса.

Роскосмос Космические спутники Россия Арктика Космос
15 января 2024, 04:48
Глава МВФ назвала угрозу от использования ИИ на рынке труда
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Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Искусственный интеллект (ИИ) повлияет примерно на 40% рабочих мест по всему миру. Некоторые профессии он заменит, другие дополнит, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда ( МВФ ) Кристалина Георгиева.

Чиновница призвала к осторожной работе с технологией, ведь она несет, в том числе, и угрозы. Например, обострение социальной напряженности. Власти стран должны разработать программы для людей, на которых развитие ИИ окажет негативное влияние. При этом предсказать конкретный эффект от искусственного интеллекта сложно.

«С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества», - отметила Георгиева.

По ее словам, в странах с развитыми экономиками доля рабочих мест, на которые повлияет ИИ, составит 60%, и только половина почувствует положительное влияние технологии. В развивающихся странах показатель достигнет 40%, а в бедных государствах - 26%.

Ранее о внедрении ИИ-помощника Copilot рассказали в корпорации Microsoft. Одно из изменений коснется клавиатуры.

Microsoft Искусственный интеллект Рабочие места Работа Технологии

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