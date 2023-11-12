Ученые зафиксировали увеличение среднего размера полового члена по всему миру
За последние три десятка лет средний размер полового члена в эрегированном состоянии увеличился на три сантиметра. К такому выводу пришли исследователи из Стенфордского университета, проанализировав 75 научных работ на эту тему с 1992 по 2021 годы. О результатах исследования сообщила Pravda.
По данным ученых, эта тенденция наблюдается по всему миру и не зависит от рассовой принадлежности испытуемых. В ходе работы исследователи изучили информацию о 55 761 мужчине, которая содержалась в научных публикациях.
Исследование показало среднюю длину мужского полового органа в трех состояниях: вялое, растянутое и эрекционное. Она составила 8,7/12,93/13,93 сантиметра соответственно. Ученые пришли к выводу, что за последние 29 лет третий показатель увеличился на три сантиметра или на 24%, хотя первые два не изменились.
Впрочем, такая тенденция не вызывает восторга у авторов исследования. Они предполагают, что изменения могут быть связаны с более ранним наступлением полового созревания, малоподвижным образом жизни, ожирением и воздействием гормонально-деструктивных веществ. А также допускают, что из-за роста размера пениса у мужчин ухудшилось качество спермы.
Ранее ученые назвали оптимальный размер мужского полового члена.