18 февраля 2024, 08:06

Ученые забили тревогу из-за разрушительного вторжения саранчи

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Глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные земли по всему миру, они снова повторятся. Об этом заявили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ. Их исследование опубликовал журнал Science Advances.

Специалисты уточнили, что рост средней температуры и увеличение осадков способствует развитию вредителей. Ареал саранчи расширился от Африки на Индию и Марокко.

Также насекомые стали появляться в тех точках планеты, где раньше климат был другим. Такие нашествия угрожают продовольственной безопасности, подчеркнули ученые.

По данным исследователей, пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон странам Ближнего Востока и Южной Азии. Рой вредителей из 80 миллионов особей за день может погубить урожай, которого хватит для пропитания 35 тысяч человек.

Минувшим летом саранча напала на Россию. В июне полчища вредителей атаковали Краснодарский край, в августе их заметили в Астраханской области.

Африка Сельское хозяйство Ученые Азия
18 февраля 2024, 02:46
Ученые объяснили, почему трупы астронавтов нельзя выбрасывать в космос
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Умерших астронавтов нельзя выбрасывать в открытый космос, так как тело мумифицируется и может нанести повреждения спутникам или шаттлам, врезаясь в них как астероид. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США, свою работу они опубликовали на портале Livescience.

Главный инженер института Джимми Ву объяснил, что в космосе из-за низкого давления любая жидкость с поверхности тела превратится в газ. Оставшаяся жидкость замерзнет. Тело затвердеет и при любом столкновении со спутником или кораблем оно может повредить корпус.

Тело также может представлять опасность для планет и астероидов. Попав на поверхность планеты, оно спровоцирует биологическое загрязнение космического объекта. Человеческие останки со временем превратятся в пыль, уверен ученый, но на это уйдет много лет.

Китай 3 февраля вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. В ходе работы аппарата специалисты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Космические спутники Ученые Космос
15 февраля 2024, 05:24
Ученые обнаружили странную находку на дне Мариинской впадины
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Исследователи океана сделали неожиданную находку в самой глубокой точке Земли. На глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины они нашли бутылку из-под пива. Об этом сообщила ученый-океанограф Доун Райт в соцсети Х.

По ее словам, находка вызвала тревогу ученых.

«Что мы увидели, когда впервые коснулись дна, на глубине более 10 900 метров в Бездне Челленджера? Бутылку пива! Еще одно подтверждение того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане», - заявила исследовательница.

В январе 2022 года США вылили в прибрежные воды Лос-Анджелеса 26 миллионов литров нечистот из-за масштабной аварии на канализационной магистрали. А на пляжах индийского города Мумбаи погибли черепахи, наглотавшись пластиковых отходов. В Шри-Ланке пожар контейнеровозе рядом с Коломбо привел к тому, что в воду попали миллионы полиэтиленовых гранул, а проглотившие их рыбы погибали.

Ученые Экология
14 февраля 2024, 08:34
Крупнейшее вымирание в истории Земли спровоцировали вулканы — ученые
Unsplash
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Ученые из Китая выяснили причину крупнейшего вымирания в истории Земли, которое произошло в конце Пермского периода около 252 миллионов лет назад. Катастрофу спровоцировали активные вулканы. Результаты исследования опубликовал журнал Chemical Geology.

Специалисты Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научно-исследовательских учреждений Китая пришли к выводу, что слишком интенсивная вулканическая активность разрушила озоновый слой атмосферы Земли и спровоцировала экологическую катастрофу.

Из-за повреждения атмосферы в воздух попало большое количество сероводорода, прошли кислотные дожди, снизилась концентрация кислорода в водах мирового океана. Произошло Пермское вымирание, погибли около 81% морских обитателей и 70% наземных позвоночных.

Американские ученые нашли у берегов реки Тунгуски отложения вулканических пород, которые проникли на поверхность Земли перед Пермским вымиранием. Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов исключил повторение катастрофы в ближайшие 100 лет.

Ученые Вулканы Экология Наука
09 февраля 2024, 21:14
Сильнейшая за последние пять лет вспышка произошла на Солнце
Unsplash
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На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние пять лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце», - рассказали исследователи.

Согласно графику, опубликованному на сайте лаборатории, вспышке присвоили балл Х3.3. Она длилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени и достигла максимума в 16:14. Сейчас на Солнце зафиксировали мощные потоки излучения из области вспышки. Влияние этого комического события на Землю практически исключено.

Еще одна мощная вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь. Нарастающая частота таких явлений говорит о постепенном приближении звезды к пику активности, который может наступит уже в середине этого года.

В конце января на Землю обрушился радиационный шторм. Метеозависимых людей предупредили о риске проблем с сердцем и сосудами.

Исследования Шторм Солнце Астрономия

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