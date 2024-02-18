Ученые забили тревогу из-за разрушительного вторжения саранчи

Специалисты уточнили, что рост средней температуры и увеличение осадков способствует развитию вредителей. Ареал саранчи расширился от Африки на Индию и Марокко.

Также насекомые стали появляться в тех точках планеты, где раньше климат был другим. Такие нашествия угрожают продовольственной безопасности, подчеркнули ученые.

По данным исследователей, пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон странам Ближнего Востока и Южной Азии. Рой вредителей из 80 миллионов особей за день может погубить урожай, которого хватит для пропитания 35 тысяч человек.

Минувшим летом саранча напала на Россию. В июне полчища вредителей атаковали Краснодарский край, в августе их заметили в Астраханской области.