30 декабря 2024, 08:24

Ученые забили тревогу из-за чайных пакетиков

Pxhere
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Чайные пакетики представляют угрозу для здоровья, так как содержат миллиарды частиц микропластика. Об этом изданию Daily Mail сообщили ученые Автономного университета Барселоны.

«Один-единственный чайный пакетик способен выбросить в тело миллиарды частиц микропластика, которые могут быть опасны», - отметили они.

Исследователи выяснили, что некоторые из этих частиц попадают в ядра клеток с генетическим материалом, но большая часть поглощается в кишечнике. Про влияние микропластика на организм человека, заметили ученые, известно очень мало, однако с каждым годом этих веществ вокруг него больше и больше.

Самыми опасными оказались чайные пакетики из полипропилена, которые на миллилитр выделили примерно 1,2 миллиарда частиц размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики на миллилитр выделили 8,18 миллиона частиц в 138,4 нанометра.

Заслуженный врач России Александр Мясников ранее отмечал, что микропластик попадает в организм человека ежедневно.

Ученые
21 декабря 2024, 02:22
Обнаружена ранее неизвестная форма жизни в человеческом организме
Freepik
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Международная группа исследователей под руководством биохимика Ивана Желудева из Стэнфордского университета открыла внутри человеческого организма ранее неизвестную форму жизни. Об этом сообщил научный журнал Cell.

Ученые назвали эти образования «обелисками». Это вирусоподобные структуры, представляющие собой небольшие кольцевые фрагменты генетического материала. Обелиски способны самоорганизовываться в стержнеобразные формы.

В организм человека они попадают вместе с бактериями и остаются там на протяжении года. Исследователи предположили, что обелиски проникают в бактериальные клетки с помощью механизма схожего с вирусным инфицированием.

Кроме того, ученые были удивлены, что геномы обелисков содержат петли РНК, которые до этого встречали только у вирусов растений.

Ранее в Великобритании ученые создали тест, выявляющий психопатию у кошек.

Исследования Ученые Наука
21 декабря 2024, 00:12
Родился первый в мире ребенок, зачатый вне тела женщины
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В Перу родился первый в мире ребенок, зачатый с использованием технологии Fertilo в яйцеклетке вне женского тела. Об этом сообщили на сайте американской биотехнологической компании Gameto.

Ребенок появился на свет в клинике Санта-Исабель в столице Перу - Лиме.

В основе технологии Fertilo лежит использование искусственных яичников, в которых женские клетки созревают до нужного состояния. Весь процесс проходит в лабораторных условиях, поэтому не требуется мощная гормональная стимуляция пациентки, как происходит при стандартном экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

После созревшие яйцеклетки оплодотворяются или замораживаются для будущего использования. Благодаря этому методу на 80% можно сократить количество необходимых гормональных инъекций и сократить продолжительность цикла гормональной терапии с 10-14 дней до трех.

Эту технологию одобрили не только в Перу, но также в Парагвае, Мексике, Аргентине, Японии и Австралии.

Ранее в США 62-летней российской релокантке отказали в процедуре ЭКО и ей пришлось вернуться на родину, чтобы стать матерью.

Дети Роддома Женщины Технологии
08 декабря 2024, 16:22
Две мощнейшие вспышки произошли на Солнце за день
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В воскресенье, 8 декабря, на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом ТАСС заявили в центре мониторинга солнечной активности.

«В 12:06 в рентгеновском диапазоне зафиксировали вспышку Х2.3. В тот же день в 01:15 в группе пятен 3917 (S07E27) в рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку M3.2 продолжительностью 13 минут», - заявили в пресс-службе.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на звезде в течение 7 и 8 декабря к настоящему моменту зафиксировали около 30 вспышек среднего класса С.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X. Как правило, вспышки, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

Ранее астрофизик Натан Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы.

Магнитные бури Солнце
07 декабря 2024, 23:05
Собаки начнут разговаривать? Ученые внедрили в мозг животным ИИ
Unsplash
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Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Теперь опыт хотят повторить и на собаках. Нейрофизиолог Михаил Лебедев рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, можно ли будет разговаривать с животными.

По словам Лебедева, развития подобных технологий бояться не стоит. Совсем недавно многие переживали, что из-за искусственного интеллекта, например, лишатся работы, но ничего страшного в итоге не произошло. Наоборот, ИИ стал помогать людям.

«Почему бы ему не помочь нашим мозгам? То есть взять на себя какую-то вспомогательную роль для мозга. И эта тема называется нейроинтерфейс. То есть нейроинтерфейс - это такое устройство, которое подключается к мозгу и выполняет какие-то очень полезные действия», - пояснил специалист.

Сейчас эта технология стремительно развивается в медицине. Ученые проводят эксперименты с крысами.

«Когда ее мозг стимулируется электрическим током, она может решать какие-то свои задачи, например, выбирать правый рычаг против левого», - отметил Лебедев.

Эксперименты с собаками он тоже не исключил. У животных бывают различные травмы, с которыми помогут справиться нейроинтерфейсы. Например, они могут помочь восстановиться собаке при параличе.

«Если это будет делаться, то не будет ничего страшного. В мозге животного будет имплант, который будет считывать информацию и стимулировать его. Он будет максимально безопасным», - подчеркнул нейрофизиолог.

В дальнейшем собаки смогут даже разговаривать со своими хозяевами. По словам Лебедева, вести беседу можно будет даже на иностранном языке.

«Можете даже на французском с ним поговорить, и он вас поймет», - заявил эксперт.

Позволить себе купить такой имплант сначала смогут не все, так как первые образцы будут дорогими. Однако с развитием технологий они станут доступны всем.

Искусственный интеллект Собаки Ученые Животные Технологии

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