Ученые забили тревогу из-за чайных пакетиков

«Один-единственный чайный пакетик способен выбросить в тело миллиарды частиц микропластика, которые могут быть опасны», - отметили они.

Исследователи выяснили, что некоторые из этих частиц попадают в ядра клеток с генетическим материалом, но большая часть поглощается в кишечнике. Про влияние микропластика на организм человека, заметили ученые, известно очень мало, однако с каждым годом этих веществ вокруг него больше и больше.

Самыми опасными оказались чайные пакетики из полипропилена, которые на миллилитр выделили примерно 1,2 миллиарда частиц размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики на миллилитр выделили 8,18 миллиона частиц в 138,4 нанометра.

Заслуженный врач России Александр Мясников ранее отмечал, что микропластик попадает в организм человека ежедневно.