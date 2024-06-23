Ученые выявили вред от меламиновых губок

Меламиновые губки - это вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы. Этот материал обладает высокими абразивными свойствами, благодаря чему эффективно удаляет загрязнения без использования бытовой химии. Но ученые выяснили, что эти губки совсем не так безопасны и экологичны, как казалось. Дело в том, что по мере износа они распадаются на мелкие кусочки, выделяя волокна микропластика. Через канализацию эти частицы попадают в окружающую среду.

Команда китайских ученых протестировала губки разных брендов на устойчивость к истиранию. Исследование показало, что одна губка выделяет около шести с половиной миллионов волокон на грамм изношенной поверхности. За месяц использования она выделяет около полутора триллионов частиц микропластика.

Чтобы снизить вред для экологии, ученые посоветовали производителям создавать более износостойкие губки, а потребителям - установить системы фильтрации полимерных волокон на стоках в своем доме.

Ранее китайские ученые обнаружили восемь видов микропластика в мужской сперме. По мнению исследователей, это может быть причиной глобального снижения фертильности.