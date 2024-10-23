Ученые вычислили дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана

Специалисты Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН сопоставили следы вулканических извержений в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды с состоянием годичных колец. Они нашли в древесине большое количество аномалий, которые произошли в 5281 году до нашей эры и последующие пять лет. Ученые пришли к выводу, что в 5279 году до нашей эры случилось разрушительное сейсмособытие.

«Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», - сообщил соавтор исследования Рашит Хантемиров.

Минувшим летом на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Он не извергался на протяжении двух лет.