Ученые вычислили дату крупнейшего за 10 тысяч лет извержения вулкана
Уральские ученые по годичным кольцам полуископаемых деревьев Ямала выяснили, что крупнейшее за 10 тысяч лет извержение вулкана Кикай на Японских островах произошло в 5279 году до нашей эры. Результаты исследования опубликовал журнал Dendrochronologia.
Специалисты Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН сопоставили следы вулканических извержений в ледяных кернах Гренландии и Антарктиды с состоянием годичных колец. Они нашли в древесине большое количество аномалий, которые произошли в 5281 году до нашей эры и последующие пять лет. Ученые пришли к выводу, что в 5279 году до нашей эры случилось разрушительное сейсмособытие.
«Такая ситуация очень похожа на картину, которую дендрохронологи выявляют для других крупных вулканических извержений. С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай», - сообщил соавтор исследования Рашит Хантемиров.
Минувшим летом на Камчатке проснулся вулкан Карымский. Он не извергался на протяжении двух лет.