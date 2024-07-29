29 июля 2024, 11:15

Ученые впервые запечатлели на видео столкновение судна с гигантской акулой

Unsplash
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Исследователи сняли у берегов Ирландии, предположительно, первое в истории видео, на котором гигантская акула сталкивается с судном. Об этом рассказали представители университета штата Орегон.

«Это первое прямое свидетельство столкновения корабля с представителем морской мегафауны», - рассказал исследователь акул Тейлор Чаппл.

По его словам, животное кормилось у поверхности воды и после удара сразу ушло на глубину, изменив свое поведение. Он заявил, что видео показало всю угрозу таких столкновений, и призвал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Исследователи не знают, сумела ли акула - самка длиной около семи метров - восстановиться после происшествия.

В июне американский спасатель и актер Тамайо Перри , исполнивший роль в одной из частей «Пиратов Карибского моря», погиб после нападения акулы у берегов Гавайев.

Видео Ученые Акулы
24 июля 2024, 15:17
Следы воды нашли в лунном грунте
Freepik
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Китайские ученые нашли следы воды в лунном грунте. Результаты их исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Следы воды обнаружили в образцах лунного грунта, которые собрал китайский лунный зонд «Чанъэ-5». Космический аппарат завершил свою миссию в 2020 году. На Землю он вернул образцы горных пород и грунта с Луны.

Чтобы исследовать их, ученые использовали инфракрасный свет, что позволило им установить наличие следов воды.

Недавно научный журнал Nature сообщал, что на поверхности Луны нашли пещеру, которая может стать потенциальным местом для проживания человека. Она расположена в яме под морем Спокойствия и, по мнению ученых, способна защитить людей от суровых лунных условий. Поэтому в пещере можно создать базу для длительных космических исследований.

Кандидат технических наук Андрей Ионин сообщал, что человечеству необходим технологический рывок в биоинженерии для освоении Луны и Марса. Также для этого людям необходимо создать безопасные источники энергии.

Исследования Луна Ученые Наука
24 июля 2024, 08:05
Магнитная буря обрушилась на Землю
Global Look Press
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Геомагнитная буря средней силы началась на Земле 24 июля. Об этом сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.

Магнитный шторм начался примерно в 06:00 по московскому времени. Согласно прогнозу, к 09:00 буря усилится до среднего уровня G2, а к 15:00 шторм полностью успокоится.

Колебания магнитосферы Земли спровоцировали вспышки на Солнце уровня М, которые произошли 23 июля. В ближайшие два дня магнитных бурь не предвидится.

Слабый магнитный шторм накрыл Землю 21 июля. Возмущение геомагнитного поля достигло уровня G1.

Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце 16 июля. Событию присвоили балл X1.9.

Космос Магнитные бури
20 июля 2024, 04:29
НАСА сообщило о сенсационной находке на Марсе
Freepik
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Марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы. Об этом НАСА сообщило в соцсети X.

«Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете», - говорится в заявлении.

Марсоход исследует область богатую сульфатами, которые образуются при испарении воды, с октября 2023 года. Обнаружение чистой серы - уникальная находка, совершенная 30 мая этого года.

Так получилось, что камень, по которому проехал марсоход, раскололся и ученые увидели внутри желтые кристаллы серы. При проверке остальных камней выяснилось, что это поле чистой серы, но ее происхождение пока не смогли объяснить.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада оценил значение этой находки, как «найти оазис в пустыне».

В начале года специалисты НАСА потеряли связь с вертолетом-беспилотником Ingenuity на Марсе.

Два года назад марсоход Curiosity проанализировал доли изотопов углерода в молекулах метана Марса, полученные из образцов марсианских горных пород, обнаружив сходство с выделениями земных бактерий.

Планета Марс NASA Космос
16 июля 2024, 14:07
На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека
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На поверхности Луны обнаружили пещеру, которая могла бы потенциально стать базой для проживания человека. Об этом сообщил научный журнал Nature.

Объект находится в яме под морем Спокойствия и доступен с поверхности Луны. Ученые предположили, что пещера хорошо защищает от суровых лунных условий, а значит, в ней можно создать базу для долгосрочных космических исследований.

Анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА, показал, что пещера имеет примерно 77 метров в длину и 45 в ширину. Для окончательного вердикта требуется непосредственный осмотр пещеры с помощью зондов.

Ранее кандидат технических наук Андрей Ионин рассказал , что для освоении Луны и Марса человечеству требуются технологический рывок в биоинженерии и создание безопасных источников энергии.

Луна

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