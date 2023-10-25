Ученые в России придумали, как вылечить цирроз печени

По наблюдениям ученых, у тех, кто страдает циррозом печени, дисбаланс микробиоты. Те же симптомы и у пациентов с опухолями. Подобное происходит в том числе с любителями спиртных напитков или теми, кто не соблюдает режим питания.

«Вполне возможно, что, воздействуя на кишечную микробиоту удастся предотвратить или замедлить развитие цирроза у таких больных», - решили специалисты.

Чтобы нормализовать процессы, ученые выбрали кефир. Он благотворно влияет на печень и желудочно-кишечный тракт, а также богат активными бифидобактериями. Исследования еще продолжаются. Возможно, этот метод поможет в лечении пациентов с хроническими заболеваниями печени и циррозом.

Ранее ученые заявили, что употребление колбас и сосисок может спровоцировать рак поджелудочной железы.

Специалисты в области питания из университета имени Сеченова обнаружили метод, как замедлить рост опухоли печени. Согласно исследованиям, необходимо правильное питание и употребление кефира. Об этом сообщила «Газета.ру».