Ученые составили карту затонувшего континента Зеландия

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До этого геологи изучили территорию под водами Тихого океана в юго-западной части.

Территория затонувшего континента, по оценкам исследователей, занимала по площади порядка пяти миллионов квадратных километров. Она была частью суперматерика Гондвана. В него когда-то входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Постепенно этот гигантский материк распадался на материки и острова. Около 80 миллионов лет назад от Гондваны откололись Австралия, Антарктида, а также Зеландия.

Нынешняя страна Новая Зеландия, по мнению ученых, представляет собой часть огромного континента, который на 94% находится под водой.

В сентябре туристы обнаружили на испанском острове Тенерифе аномалию, замедляющую время. Ученые исследовали феномен и заявили, что причина тянущегося времени заключается в гравитационном эффекте. По мнению ученых, он обусловлен расположением острова в вулканически активной зоне. Это провоцирует образование геомагнитных завихрений, которые вызывают нарушение естественного течения времени.