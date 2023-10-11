Ученые составили карту затонувшего континента Зеландия
Ученые из Новой Зеландии разработали геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. Об этом сказано в материалах, которые опубликовали на сайте AGU.
До этого геологи изучили территорию под водами Тихого океана в юго-западной части.
Территория затонувшего континента, по оценкам исследователей, занимала по площади порядка пяти миллионов квадратных километров. Она была частью суперматерика Гондвана. В него когда-то входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.
Постепенно этот гигантский материк распадался на материки и острова. Около 80 миллионов лет назад от Гондваны откололись Австралия, Антарктида, а также Зеландия.
Нынешняя страна Новая Зеландия, по мнению ученых, представляет собой часть огромного континента, который на 94% находится под водой.
В сентябре туристы обнаружили на испанском острове Тенерифе аномалию, замедляющую время. Ученые исследовали феномен и заявили, что причина тянущегося времени заключается в гравитационном эффекте. По мнению ученых, он обусловлен расположением острова в вулканически активной зоне. Это провоцирует образование геомагнитных завихрений, которые вызывают нарушение естественного течения времени.