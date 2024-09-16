Ученые сообщили об усилении солнечной активности с начала века

Этот показатель измеряют с XVIII века по числу пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Ученый предположил, что светило перешло в очередной 100-летний рост, но, чтобы понять это, нужно больше времени.

«К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет. Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно», - добавил он.

Директор института Анатолий Петрукович добавил, что показатель еще не превысил пиковых значений, зафиксированных в середине и конце прошлого века.

«Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения», - заявил он.

В августе Богачев рассказал о двух крупных вспышках класса X на Солнце , случившихся после серии взрывов.