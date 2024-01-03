03 января 2024, 06:21

Ученые сообщили о сильнейшей вспышке на Солнце в первый день нового года

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Сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка. Она длилась 32 минуты, сообщили «Известия».

По данным специалистов института, вспышка самого высокого класса Х произошла в 00:55 по московскому времени.

«Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от выброса корональной массы ожидается 3 января», - отметили ученые.

В ближайшие дни такая активность будет умеренной, хотя вспышки класса Х все же могут быть. Во вторник, 2 января, по данным ученых, геомагнитное поле было «слабо возмущенным». В среду, 3 января, оно будет неустойчивым.

Всего существует пять классов солнечных вспышек. Они отличаются мощностью рентгеновского изучения. Минимальный класс - А, а максимальный - Х.

По мнению климатолога, конкретных доказательств влияния магнитных бурь на человека нет. Такие явления вызывают проблемы со связью и изменения верхних слоев атмосферы, но вряд ли влияют на человеческий организм.

Ученые Новый год Магнитные бури Солнце
27 декабря 2023, 01:14
РАН предложила Роскосмосу построить две станции «Луна-27»
Freepik
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Российская академия наук предложила создать и отправить на Луну два проекта «Луна-27», а не один. У них будут шифры «а» и «б».  На телеканале «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация думает над этим предложением.

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника „Луна-27а“ и „Луна-27б“ для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии», - сказал он.

Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа, а 19 августа она разбилась о поверхность земного спутника в связи с неправильной работой двигателя, который во время перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо положенных 84-х.

Орбитальную станцию «Луна-26» запланировали отправить в космос в 2027 году, а посадочную «Луна-27» - в 2028 году. При этом Юрий Борисов ранее заявил, что Роскосмос изучает возможность отправки аппаратов раньше заявленного срока. Он отмечал, что сотрудники госкорпорации не будут складывать руки, они полны решимости и готовы продолжать лунную программу.

Луна Роскосмос Космос
24 декабря 2023, 22:41
Исследование о самом большом озере Земли внесли в Книгу рекордов Гиннеса
Pixabay
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Впервые за все время существования Книги рекордов Гиннеса она пополнилась настоящей научной статьей, посвященной самому большому озеру в истории Земли Паратетис. Новая статья появилась на сайте издания, а также выйдет в новых печатных версиях. Об этом сообщил сайт Phys.org.

Во время своего существования Паратетис простирался от территории современной Австрии до Туркменистана и содержал в себе в 10 раз больше пресной воды, чем все существующие сегодня озера. Общая площадь гигантского водоема составляла 2,8 миллиона квадратных километров, а водоизмещение превышало 1,77 миллиона кубометров.

Исследование древнего озера группа ученых под руководством доктора Утрехтского университета Дэна Палка провело еще в 2021 году. Комментируя включение своей статьи в Книгу рекордов Гиннесса он отметил, что доказательство существования Паратетиса раскрывает, как природа реагирует на изменения климата, в ходе которой гигантский водоем потерял треть своего объема.

«Исследуя катаклизмы, которые пережило это древнее озеро, мы получили бесценную информацию, которая может пролить свет на пути решения текущих и будущих кризисов в акваториях, которые становятся токсичными», - заявил он.

По словам Палка, речь идет о Черном море, чьи воды содержат скрытый метан. Изменения климата приведут к масштабному выбросу в атмосферу. Ученый подчеркнул, что утеря Паратетиса - это урок человечеству, как изменение климата повлияет на источники пресной воды и окружающую среду.

Археологи из австралийского университета Гриффита нашли в районе северо-западного шельфа затопленные о статки древнего города , рассчитанный на сотни тысяч жителей.

По мнению ученых, это может быть часть доисторического материка Сахул, который оторвался от суперконтинента Гондвана. Со временем Сахул распался на Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, а затем ушел под воду.

Ученые Книга рекордов Гиннесса Климат Экология
20 декабря 2023, 07:36
Опубликовали телеграмму спецслужб о скором нападении Германии на СССР в 1941 году
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В России обнародовали расшифрованную телеграмму начальника УНКВД по Ленинградской области Павла Куприна в НКГБ СССР об отзыве немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в 20-х числах июня 1941 года. Документ опубликовали на сайте Президентской библиотеки.

Советские спецслужбы получили 21 июня сообщение агента Чернова о том, что утром 20 июня консульство Германии приняло от МИД страны телеграмму СФГ. Промышленники призвали самолетом вывезти из Ленинграда восемь немецких специалистов за пределы Советского Союза. Они настаивали на том, что нужно сделать это до утра 22 июня, иначе «будет поздно».

Павел Куприн передал детали разговора канцлера консульства с консулом о том, что сложилась напряженная обстановка, переговоры между странами на тот момент не вели. Дипломаты, по словам агента, пребывали в растерянности. Они ждали, что боевые действия по инициативе Германии начнутся в ближайшие два-четыре дня.

Органы госбезопасности 20 декабря отметили свой профессиональный праздник. Президент России Владимир Путин поздравил их и поблагодарил за службу.

ВОВ Войны История Великая Отечественная война
15 декабря 2023, 19:05
«Сначала обострение, затем катаклизм». Эколог рассказал, как вспышки на Солнце повлияли на историю
Global Look Press
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На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, которой предшествовали две более слабые. Как правило, за такими взрывными процессами выделения энергии следуют магнитные бури. Влияет ли это на погодные условия и саму планету, «360» объяснил сопредседатель Союза экологических организаций города Москва, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Влияние Солнца на ход истории Как Солнце влияет на погоду Из-за этого небольшого цикла солнечной активности в 2010 году горела вся европейская часть. Через 12 лет, в позапрошлом или прошлом годах, были очень сильные пожары в Якутии, тоже напрямую связанные с поведением Солнца. Тот же механизм происходит с магнитными бурями.

Это сказывается не только на погоде, потому что при повышении активности Солнца усиливается циклоническая деятельность. Соответственно, вода испаряется больше, происходят сильные перепады давления. Это приводит, например, к сильнейшим снегопадам, которые накрыли Россию в последнее время.

Эти вспышки влияют и на жизнедеятельность нашего человечества. Каждые 12 лет происходит обострение, а раз в 36 - вообще катаклизм. Последний цикл, в котором мы сейчас живем, начался с момента смерти Александра II (императора убили в 1881 году - прим. ред.). Спустя 36 лет произошла революция 1917 года. Страна стала другая - все разрушилось.

Добавляем еще 36 лет - в 1953 году умер [бывший глава правительства СССР] Иосиф Сталин. Страна снова стала другая.

Так как Солнце - в состоянии плазмы, и температура на поверхности достигает шести тысяч градусов, там нет химических соединений. Ядра атомов, в первую очередь гелия и водорода, попадают в атмосферу Земли. Перед этим они проходят через магнитное поле , и заряженные частицы начинают двигаться по спирали - магнитным линиям.

В результате, когда ядра попадают к атмосфере на Южном и Северном полюсах Земли, они делятся на электроны и протоны, создавая северное сияние - взаимодействие ионизирующих частиц с атмосферой. Раз в 12 лет усиливается солнечная ингаляция, и на нашей планете повышается температура.

Далее - его прямая речь.

За последние 150 лет столько снега никогда не выпадало. Сильнейшие осадки приходятся только на годы активной солнечной деятельности, когда температура на Солнце приводит к более сильному «воспалению» воды в Мировом океане.

Солнце - организм достаточно интересный со своими циклами активности. Большие - около 520 лет. Маленькие, с которыми мы постоянно сталкиваемся, происходят примерно раз в 12 лет. Повышение активности светила приводит к тому, что у него усиливается светоотдача.

Снова отсчитываем 36 лет - в 1989 году [последний генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев избирает себя президентом, разваливается еще одна страна. Теперь мы подходим к следующему циклу - в 2025 году. Это все влияние Солнца, и человечество живет по тем законам, которые нам предписаны.

По данным исследования Института физики Казанского федерального университета, Солнце достигнет пика своего очередного цикла активности в 2025 году, и на Землю обрушится солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис».

Вызванные этим явлением электромагнитные импульсы могут иметь разрушительные последствия для электросетей и электроники. А буря 2025 года будет способна вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и отключения электроэнергии.

Природа Планета Земля Погода Магнитные бури Экология Солнце

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