Ученые сделали серьезный шаг к созданию новых квантовых компьютеров

По словам, исследователей из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Мэриленда в США, новый холодильник способен до рекордно низких температур охлаждать сверхпроводящие кубиты. Они, в свою очередь, являются основой квантовых компьютеров и крайне чувствительны даже к слабым электромагнитным помехам. Чтобы избежать ошибок в вычислениях, кубиты следует охлаждать почти до абсолютного нуля (-273,15 градуса).

Сейчас ученые используют холодильники, охлаждающие частицы до 50 милликельвин (-273,1 градуса). Новое устройство имеет возможность снизить их температуру до 22 милликельвин (-273,128 градуса).

Квантовый холодильник не требует внешнего управления и экономит энергию, так как использует естественную разницу температур между горячей и холодной средами.

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского квантового центра ранее представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.