Ученые разработали «систему самоуничтожения» для захваченных противником БПЛА

«В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов», - объяснили ученые.

Они предложили добавлять в полимерный пластик, из которого делают корпус беспилотников, наночастицы металла. Они воспламеняются от воздействия компактным лазером. Разработчики уверены, что это не только позволит сохранить записанную на БПЛА информацию, но и создать новый подвид дронов-камикадзе.

В России запустили производство беспилотников «Гастелло» , созданных с учетом специфики проведения спецоперации на Украине. FPV-коптер можно использовать в любое время суток.