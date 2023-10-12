Ученые раскрыли тайну искусственных водоемов древних майя

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Ученые выяснили, что майя строили искусственные водоемы, которые служили более 1000 лет и снабжали питьевой водой десятки тысяч человек во время засушливых сезонов. Кроме того, индейцы создали целые системы водоснабжения, состоящие из каналов, плотин и шлюзов. Эти системы использовались для орошения почвы.

Фильтровали воду майя с помощью кварцевого песка и цеолита. А чтобы вода не застаивалась и не начинала цвести, индейцы использовали водные растения, такие как рогоз, осока и камыш. Они поглощали азот и фосфор в воде и предотвращали цветение водорослей.

По мнению ученых, этот метод могут взять на вооружение и современные люди. А использование водных растений может быть эффективнее традиционных способов очистки воды.

Весной 2022 года археологи нашли в Гватемале фрагмент древнейшего календаря майя. Возраст этой фрески - 2,2 тысячи лет.