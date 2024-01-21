21 января 2024, 22:48

Ученые предупредили о новой пандемии из-за древних зомби-вирусов в Сибири

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Человечество при глобальном потеплении может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Об этом предупредил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, сообщило издание The Guardian.

Ученые уже выделили штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов. Теперь они планируют организовать сеть мониторинга Арктики, чтобы выявлять ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

По их мнению, это позволит обеспечить карантин и оказание медицинской помощи зараженным людям, а также помешать им покинуть регион, чтобы предотвратить пандемию.

Генетик Клавери напомнил, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом вероятной вспышке на Крайнем Севере уделяется мало внимания, что он назвал упущением.

Аналогичного мнения придерживается вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

«Мы не знаем, какие вирусы скрываются там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них способен вызвать вспышку заболевания - скажем, древней формы полиомиелита», - подчеркнула она.

Ранее Bloomberg написал, что Всемирный экономический форум в Давосе привлек внимание конспирологов и стал центром теорий заговора. Обязательные карантины, маски и другие меры по охране здоровья населения - все это, по мнению некоторых интернет-сообществ, было «заговором форума с целью захвата международной власти».

Ученые Россия Сибирь Запад Вирусы человека
21 января 2024, 03:00
Ученые заявили, что на Земле может появиться новый континент
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Индийская континентальная плита может расколоться на две части. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Их исследование опубликовал журнал Science.

По мнению ученых, Индийская плита движется в сторону Евразийской со скоростью один-два миллиметра в год. За миллионы лет взаимодействие двух плит привело к образованию Гималайских гор.

Исследователи Стэнфордского университета предположили, что Индийская плита, сталкиваясь с Евразийской, раскалывается на два слоя толщиной по 100 километров. Верхний образует Тибетскую возвышенность, а нижняя погружается в мантию. Это расслоение может вызывать повышенный риск землетрясений на стыке двух плит.

Осенью 2023 года ученые из Новой Зеландии составили геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. До этого они изучили дно в юго-западной части Тихого океана. По мнению исследователей, территория затонувшего континента составляла около пяти миллионов квадратных километров. Зеландия была частью суперматерика Гондвана, в который входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Исследования Индия Землетрясения Ученые
20 января 2024, 03:32
Разговор растений засняли на видео в Японии
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Японские биологи провели удивительный эксперимент. С помощью видеосъемки они смогли зафиксировать, как растения могут предупреждать о так называемой атаке со стороны насекомых, сообщило издание Nature Communications.

Для проведения эксперимента биологи специально организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух из бутылки с гусеничным пиршеством. После этого поедаемые листья помидоров стали посылать сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и ответил с помощью биолюминсценции.

Этот сорняк часто встречается на обочинах дорог и железнодорожных путях. В данном случае его генетически модифицировали, чтобы он светился при получении определенного химического сигнала.

В Китае ранее открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму.

Проект запустили в провинции Сычуань.

Перед началом съемки ученые положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые для гусениц являются вкусным лакомством. После этого подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили емкость с другим растением - Arabidopsis thaliana.

Видео Япония Ученые
17 января 2024, 04:11
Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии
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Археологи обнаружили в джунглях Амазонии разветвленную сеть древних затерянных городов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Сеть городов и дорог обнаружили с помощью технологии LIDAR, которая позволила выявить сложные структуры, свидетельствующие о существовании в этом регионе неизвестной цивилизации. Ученые смогли создать подробные трехмерные карты земной поверхности, причем даже в районах с густой растительностью.

Возраст поселений и дорог оценили в 1500-3000 лет. Ученые пока не выяснили, куда ушли их жители, но предположили, что они могли переселиться из-за извержений.

Во время исследования обнаружили более 6000 приподнятых земельных площадок на территории площадью 300 квадратных километров. Их окружали сельскохозяйственные поля, оборудованные дренажными каналами. Это говорит о развитом управлении водными и земельными ресурсами.

При этом ученые выявили еще и сеть прямых дорог, протянувшихся на расстояние до 25 километров. Кроме того, имелись и такие оборонительные сооружения, как рвы. Вероятно, в регионе существовали конфликты между различными группами населения.

Ранее ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий.

Археология Ученые Наука Эквадор
16 января 2024, 14:24
Роскосмос показал первый снимок со второго спутника «Арктика-М»
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Запущенный с космодрома «Байконур» в середине декабря 2023 года второй спутник «Арктика-М» вышел на рабочую орбиту и прислал первый снимок Земли. Полученный кадр опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве подчеркнули, что спутник находится на высоте около 1400 километров от поверхности Земли, но в ходе оборота по орбите может удаляться на расстояние до почти 39 тысяч километров. Все служебные системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Первый спутник «Арктика-М» запустили в космос в феврале 2021 года. Теперь оба космических аппарата станут работать попеременно, сменяя друг друга на рабочих участках орбит. Их задача - следить за гидрометеорологической обстановкой в северных территориях России и арктического региона.

Гидрометеорологическую космическую систему «Арктика-М», разработали в научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках. Это первые спутники, которые занимаются исследованием обстановки арктического региона.

Кроме данных о погоде, аппараты собирают сигналы бедствия судов и самолетов для передачи их службам спасения, а также следят за обстановкой в околоземном пространстве космоса.

Роскосмос Космические спутники Россия Арктика Космос

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