Ученые объяснили появление «кровавого» льда в Приморье

Ученые проанализировали «кровавый» снег и выяснили, что в нем находятся десятки тысяч рачков родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.

«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов», - указали специалисты.

Они рассказали, что ученые почти каждый год сталкиваются с примером окрашивания льда в разные оттенки. Причиной изменения цвета чаще всего являются водоросли. Благодаря им снег и лед могут приобретать коричневый или зеленый оттенки.

Ранее биолог Роман Опарин предупредил, что бактерии могут размножаться во влажной среде даже на поверхности мыла, поэтому его следует хранить в сухом месте и периодически менять. Специалист также напомнил, что для борьбы с бактериями и вирусами можно использовать антисептик.