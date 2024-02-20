Ученые объяснили появление «кровавого» льда в Приморье
Российские специалисты нашли в районе Морской биологической станции «Восток» в Приморье лед и снег, окрашенные в красный цвет. Необычный природный феномен возник из-за зоопланктона. Об этом сообщил Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН в публикации на своем сайте.
Ученые проанализировали «кровавый» снег и выяснили, что в нем находятся десятки тысяч рачков родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.
«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов», - указали специалисты.
Они рассказали, что ученые почти каждый год сталкиваются с примером окрашивания льда в разные оттенки. Причиной изменения цвета чаще всего являются водоросли. Благодаря им снег и лед могут приобретать коричневый или зеленый оттенки.
Ранее биолог Роман Опарин предупредил, что бактерии могут размножаться во влажной среде даже на поверхности мыла, поэтому его следует хранить в сухом месте и периодически менять. Специалист также напомнил, что для борьбы с бактериями и вирусами можно использовать антисептик.