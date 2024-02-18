18 февраля 2024, 02:46

Ученые объяснили, почему трупы астронавтов нельзя выбрасывать в космос

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Умерших астронавтов нельзя выбрасывать в открытый космос, так как тело мумифицируется и может нанести повреждения спутникам или шаттлам, врезаясь в них как астероид. К такому выводу пришли ученые из Научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США, свою работу они опубликовали на портале Livescience.

Главный инженер института Джимми Ву объяснил, что в космосе из-за низкого давления любая жидкость с поверхности тела превратится в газ. Оставшаяся жидкость замерзнет. Тело затвердеет и при любом столкновении со спутником или кораблем оно может повредить корпус.

Тело также может представлять опасность для планет и астероидов. Попав на поверхность планеты, оно спровоцирует биологическое загрязнение космического объекта. Человеческие останки со временем превратятся в пыль, уверен ученый, но на это уйдет много лет.

Китай 3 февраля вывел на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. В ходе работы аппарата специалисты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Космические спутники Ученые Космос
15 февраля 2024, 05:24
Ученые обнаружили странную находку на дне Мариинской впадины
Freepik
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Исследователи океана сделали неожиданную находку в самой глубокой точке Земли. На глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины они нашли бутылку из-под пива. Об этом сообщила ученый-океанограф Доун Райт в соцсети Х.

По ее словам, находка вызвала тревогу ученых.

«Что мы увидели, когда впервые коснулись дна, на глубине более 10 900 метров в Бездне Челленджера? Бутылку пива! Еще одно подтверждение того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане», - заявила исследовательница.

В январе 2022 года США вылили в прибрежные воды Лос-Анджелеса 26 миллионов литров нечистот из-за масштабной аварии на канализационной магистрали. А на пляжах индийского города Мумбаи погибли черепахи, наглотавшись пластиковых отходов. В Шри-Ланке пожар контейнеровозе рядом с Коломбо привел к тому, что в воду попали миллионы полиэтиленовых гранул, а проглотившие их рыбы погибали.

Ученые Экология
14 февраля 2024, 08:34
Крупнейшее вымирание в истории Земли спровоцировали вулканы — ученые
Unsplash
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Ученые из Китая выяснили причину крупнейшего вымирания в истории Земли, которое произошло в конце Пермского периода около 252 миллионов лет назад. Катастрофу спровоцировали активные вулканы. Результаты исследования опубликовал журнал Chemical Geology.

Специалисты Шаньдунского университета науки и технологий, Нанкинского университета и других научно-исследовательских учреждений Китая пришли к выводу, что слишком интенсивная вулканическая активность разрушила озоновый слой атмосферы Земли и спровоцировала экологическую катастрофу.

Из-за повреждения атмосферы в воздух попало большое количество сероводорода, прошли кислотные дожди, снизилась концентрация кислорода в водах мирового океана. Произошло Пермское вымирание, погибли около 81% морских обитателей и 70% наземных позвоночных.

Американские ученые нашли у берегов реки Тунгуски отложения вулканических пород, которые проникли на поверхность Земли перед Пермским вымиранием. Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов исключил повторение катастрофы в ближайшие 100 лет.

Ученые Вулканы Экология Наука
09 февраля 2024, 21:14
Сильнейшая за последние пять лет вспышка произошла на Солнце
Unsplash
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На Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние пять лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце», - рассказали исследователи.

Согласно графику, опубликованному на сайте лаборатории, вспышке присвоили балл Х3.3. Она длилась с 15:53 до 16:32 по московскому времени и достигла максимума в 16:14. Сейчас на Солнце зафиксировали мощные потоки излучения из области вспышки. Влияние этого комического события на Землю практически исключено.

Еще одна мощная вспышка на Солнце произошла в новогоднюю ночь. Нарастающая частота таких явлений говорит о постепенном приближении звезды к пику активности, который может наступит уже в середине этого года.

В конце января на Землю обрушился радиационный шторм. Метеозависимых людей предупредили о риске проблем с сердцем и сосудами.

Исследования Шторм Солнце Астрономия
08 февраля 2024, 10:25
Найден новый способ борьбы с раком
Unsplash
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Ученые установили, что рак заставляет работать на себя не только кровеносные сосуды и соединительные ткани, но и нервную систему. Опыты показали, что нейроны — часть поддерживающего окружения опухоли, сообщило РИА «Новости».

Ученые установили, что рак заставляет работать на себя не только кровеносные сосуды и соединительные ткани, но и нервную систему. Опыты показали, что нейроны - часть поддерживающего окружения опухоли, сообщило РИА «Новости».

Исследователи долго считали, что нервы в основном являются проводником боли и опорой для раковых клеток, но еще в 1990-е выяснилось, что нейроны выбрасывают по направлению к ним тонкие нити. В 2010-х эксперименты показали, что нервные волокна проникают в опухоли простаты, желудка, печени, кожи, а если их перерезать, опухоль перестает расти. И наоборот, активность нейронов провоцирует рост глиомы. Чем сильнее связь с окружающими нейронами, тем хуже прогноз для больного.

Выяснив способность раковых клеток задействовать для развития нервную систему, ученые получили возможность найти слабое место опухоли. Новым методом лечения рака может стать нейротерапия. Сейчас активно идут исследования в этом направлении. Правда, терапия не будет избавлять от опухоли, а, предположительно, сможет лишь замедлить ее развитие.

Ранее стало известно, что в Москве выросла выявляемость онкологических заболеваний и одновременно уменьшилась летальность в течение первого года после постановки диагноза.

Исследования Болезни Ученые Рак

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