06 января 2024, 21:40

Ученые объяснили библейское чудо благодаря природному явлению

РИА «Новости»
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Ученые из Школы биологических наук Лестерского университета в Великобритании разработали несколько гипотез, позволяющих объяснить с научной точки зрения одно из чудес Ветхого Завета — переход израильтян через Красное море. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые из Школы биологических наук Лестерского университета в Великобритании разработали несколько гипотез, позволяющих объяснить с научной точки зрения одно из чудес Ветхого Завета - переход израильтян через Красное море. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В книге Исход Ветхого Завета рассказывается об освобождении еврейского народа из египетского рабства и его странствиях в поисках Земли обетованной. Во время побега от людей фараона они оказались на берегу Красного моря. По преданию Бог велел пророку Моисею раздвинуть воды моря своим жезлом, чтобы евреи смогли безопасно перейти на другую сторону. Фараон со своей армией бросился за ними, но утонули, когда воды сомкнулись над ними.

Британские ученые полагают, что сильный ветер мог снизить уровень воды в одной части моря, а в другой - вызвать ее скопление.

Вторая гипотеза - мощный отлив привел к расхождению моря. В подтверждение они исследователи напомнили, что в Суэцком канале, расположенном в северной части Красного моря, из-за существенных колебаний воды иногда обнажается морское дно.

«Это означает, что событие в Красном море могло сдвинуть огромное количество воды, в результате чего прилив отступил, оставив мелководье или вообще не оставив воду. По этому участку и прошли израильтяне», - отметило издание.

Третья гипотеза носит название волны Россби. Они возникают в океане и атмосфере, имеют небольшую амплитуду, но огромную длину - от сотен до тысяч километров, причем могут существовать от пары месяцев до нескольких лет.

Ранее ученые назвали причиной смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона в Египте микроскопический грибок Aspergillus, который при ослабленном иммунитете поражает дыхательные пути человека.

Великобритания Ученые Библия
06 января 2024, 05:48
Ученые нашли новый вид крупного травоядного динозавра с клювом
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Ученые аргентинского совета по научным исследованиям Conicet нашли новый вид динозавра. Согласно их данным, эти существа были очень крупными, травоядными и имели клюв.

Такие динозавры жили более 90 миллионов лет назад на территории современной Южной Америки. Они весили примерно 15 тонн и были 20 метров в длину. Данный вид был самым крупным в семействе реббахизавридов, которые обычно не отличались очень большими размерами. Вид называется Sidersaura marae из-за костей хвоста в виде звезды. С латыни Sider - это звезда.

Выявленные учеными динозавры ходили на четырех лапах и имели длинные хвосты. Их останки нашли в 20 километрах от аргентинской деревни Вилья-Эль-Чокон. Впервые палеонтологи обнаружили кости таких динозавров в 2012 году, и с тех пор в тех местах реализовано пять кампаний.

Также в аргентинском городе Неукен ученые раскопали окаменелости хищника огромных размеров Meraxes gigas.

Ранее палеонтологи из Канады нашли останки тиранозавра. В его желудке они нашли детенышей динозавров другого вида.

Исследования Ученые Наука
06 января 2024, 02:50
Ученые выяснили, что слуховые аппараты могут снизить риск смерти
Unsplash
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Постоянное использование слухового аппарата помогает снизить риск смерти на 18%. Такие выводы сделали ученые из США, сообщил научный журнал The Lancet.

Американские исследователи проанализировали данные почти 10 тысяч человек, которые участвовали в обследовании состояния здоровья с 1999 по 2012 годы. При этом проблемы со слухом были у двух тысяч участников исследования.

В результате выяснилось, что те, кто постоянно носил слуховые аппараты, имели на 18% меньший риск смерти от всех причин, чем те, у кого их не было. В то же время нерегулярное использование слуховых аппаратов аналогичного эффекта не дало.

Также ученые пришли к выводу, что слуховые аппараты значительно улучшают коммуникацию, что влияет на социальную активность и психологическое состояние человека. Кроме того, они могут стимулировать мозг, тем самым положительно влияя на когнитивные функции.

Японские ученые ранее выяснили, что углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни. При дисбалансе этих веществ сокращаются шансы на долголетие.

Исследования Ученые Наука
05 января 2024, 05:46
Российские ученые научились омолаживать людей на 5 лет
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Нижегородские ученые обнаружили способ, позволяющий снизить биологический возраст человека на пять лет, заявил пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов. Об этом сообщило местное издание NN.ru.

В результате эксперимента специалисты института биологии старения ННГУ Алексея Москалева всего за две недели получились омолаживать людей на пять лет. В исследовании участвовали 43 участника, которых отправили в санаторий.

Все это время они соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры биологического возраста показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.

«Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие - вполне реально, за счет воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия», - резюмировал Никонов.

Ранее основатель Международной академии оздоровления и омоложения Наталья Соколова указала на связь психоэмоциональных процессов с физическим недомоганием. По словам специалиста, запустить механизм самоисцеления можно с помощью регулярного выполнения таких практик, как йога, медитация и остеогимнастика.

Исследования Ученые Наука
05 января 2024, 03:38
Окаменелые останки чудовищных червей обнаружили в Гренландии
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Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии окаменелые останки плотоядных червей, живших 518 миллионов лет назад. Этот вид на латыни называется Timorebestia, что можно перевести как «чудовище». Об удивительной находке рассказал научный журнал Science Advances.

Черви Timorebestia достигали 30 сантиметров в длину. У них были длинные усики и большой набор внутренних челюстей, который, вероятно, ставил их на вершину пищевой цепочки. В частности, в их пищеварительной системе обнаружили остатки древних членистоногих Isoxys.

В декабре стало известно, что канадские ученые нашли останки тираннозавра с двумя другими динозаврами в желудке. Это были детеныши небольших птицеподобных ящеров. Возраст находки - 75,3 миллиона лет. Она доказала, что молодые тираннозавры питались маленькими динозаврами, тогда как взрослые особи нападали на целые стада крупных травоядных ящеров.

Ученые Гренландия История

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